Юбилейные медали ветеранам

Сергей Гапликов вручил ветеранам Великой Отечественной войны первые в республике юбилейные медали. Вручение состоялось на торжественном собрании в честь Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба главы Коми.

Поздравляя с праздником, глава региона подчеркнул, что Вооруженные силы всегда решали важнейшие задачи по обеспечению национальных интересов России, обеспечивали мир и покой граждан. В истории Вооруженных сил страны немало славных побед. Самой значимой из них всегда будет победа в Великой Отечественной войне.

– Не каждый народ сможет вынести четыре года без сна, заботы рядом любимого сердца, без ласкового слова. Невозможно представить, как в таких условиях люди вообще могли выжить, не говоря уже о том, чтобы победить. В этот праздник мы отдаем дань уважения и памяти всем, кто сложил свою голову на полях сражений, в концентрационных лагерях, на рабочей вахте. Современная российская армия хранит лучшие традиции всех предыдущих столетий. Кадеты, подрастающее поколение берут пример с героического подвига наших отцов и дедов. Мы искренне гордимся нашим военным прошлым. Мы верим в мощь нашей армии и благодарны всем, кто создает этот военный щит и умело, надежно распоряжается им для защиты Отечества, – заявил глава Коми.

Сергей Гапликов вручил ветеранам первые в республике медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». В соответствии с указом президента России юбилейными медалями награждены участники войны Антонина Демьяновна Быховец, Николай Николаевич Гайворонский, Николай Афанасьевич Князев, Владимир Леонидович Пономарев, Николай Акимович Рочев, бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей Николай Иванович Сурков, труженики тыла Елизавета Григорьевна Игнатова, Александр Алексеевич Коротков, Геннадий Павлович Стрелов, Эдуард Иванович Матюшин.

– Вечная слава тем, кто ценой своей жизни отстоял наше Отечество. Слава великому советскому народу за разгром фашизма, – сказал в ответном слове труженик тыла Эдуард Матюшин.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru