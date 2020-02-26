Сценарии развития Воркуты и Инты

Правительство Коми рассматривает два возможных сценария перспектив северных моногородов республики. Об этом шла речь на рабочем совещании в бюджетном комитете Госсовета региона, на котором депутаты ознакомились с планом развития Воркуты и Инты.

План парламентариям представили министр экономического развития Константин Плехов, вице-премьер – министр энергетики, ЖКХ и тарифов Константин Лазарев и министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Полшведкин.

Как отметил Константин Плехов, в основе плана два главных параметра, которые содержатся в поручении президента: поддержка занятости населения и развитие угледобычи. Третья важная составляющая – финансовое обеспечение мероприятий и планов по развитию моногородов Воркута и Инта. Начало реализации плана – 2020 год, среднесрочный горизонт – 2024 год, долгосрочный – 2037 год.

План уже направлен в Минэкономразвития России, где согласились с его структурой, формой и содержанием и перенаправили в федеральные органы власти. К концу января документ поддержали 11 из 20 ведомств, и к настоящему времени имеются практически все заключения. Но от профильных федеральных ведомств есть замечания, и республике предстоит отстаивать свою позицию. Например, минэнерго считает преждевременным включение в план мероприятий по развитию моногородов инвестиционного проекта «Уса-1». Лицензией на разработку этого угольного месторождения в Воркутинском районе владеет «Северсталь», но компания не готова разрабатывать его самостоятельно, поскольку затраты оценивают в 45 миллиардов рублей. Поэтому ведет переговоры о выделении средств из федерального бюджета.

Роснедра указывают на необоснованность включения в перечень мероприятий поиск полезных ископаемых за счет средств федерального бюджета. Соответствующий федеральный план до 2024 года уже утвержден, и в нем это не прописано. Предлагается оставить этот раздел, если разведка будет вестись за счет средств инвестора. При этом Роснедра говорят о целесообразности развития углеобогащения на основе современных технологических решений переработки отходов и углевозмещения.

Минтранс предлагает вычеркнуть мероприятия по реконструкции аэропорта в Воркуте как опорного аэропорта в Арктической зоне для магистральных авиалиний, поскольку данное мероприятие отсутствует в госпрограмме развития транспортной системы и комплексном плане развития магистральной инфраструктуры.

– Вместе с тем мы четко понимаем, что без поддержки федерального центра невозможно обеспечить занятость людей и стабильность экономической основы угледобывающих моногородов, где люди живут в крайне непростых природно-климатических условиях Арктической зоны, а в Инте еще и ликвидировано градообразующее предприятие, – отметил Константин Плехов.

Поэтому в ближайшее время будет подготовлен протокол разногласий по поводу замечаний федеральных исполнительных органов власти и организована встреча на площадке министерства экономического развития, дабы обсудить поступившие замечания с точки зрения дальнейшего развития территорий. Чтобы в плане выполнялись те поручения президента, на которые он нацелен.

Таким образом, по словам министра, уже сейчас можно спрогнозировать два возможных сценария развития событий:

– Первый вариант – федеральный центр поддерживает развитие традиционных добывающих отраслей, и мы получим какой-то объем угледобычи до 2035 года. И тогда план сохранит существенную инвестиционную направленность. Однако потребуется корректировка сроков и самое главное – определение источников финансирования, поскольку за счет федерального бюджета проекты финансироваться не будут, только за счет инвестора.

Второй прогнозный вариант – Российская Федерация не поддерживает перспективу угледобычи, в связи с чем план потребует большую нацеленность на управляемое сжатие моногородов с обеспечением при этом комфортного проживания и занятости населения моногородов Воркута и Инта.

Этот вариант министр назвал более реалистичным. И если будет воплощен именно этот сценарий, придется выстраивать новые приоритеты: обратить внимание на вопрос связанности Воркуты и Инты с остальной территорией республики и другими регионами через реализацию инвестиционного проекта «Северный широтный ход», развивать углехимию, переработку углешламов. Отдельные мероприятия – перевод на газ Интинской ТЭЦ, поиск и разведка углеводородного сырья на территории Инты, продолжение угледобычи в Воркуте, формирование в заполярном городе опорной базы Минобороны России.

Галина ВЛАДИС