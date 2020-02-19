В Госсовете презентовали сборник документов о конституции

17 февраля 1994 года была принята третья по счету Конституция Республики Коми. 26 лет спустя 17 февраля региональный парламент презентовал уникальное издание – сборник документов и материалов «Конституция Республики Коми 1994 года».

Инициатором издания, его идейным вдохновителем и составителем стала кандидат юридических наук Лариса Четверикова, в период принятия конституции работавшая консультантом отдела законодательства и правопорядка Верховного Совета Коми АССР. В последующем на протяжении 13 лет она руководила правовым управлением аппарата Госсовета. Сегодня является заместителем директора Государственного юридического бюро.

Открывая презентацию, спикер парламента Надежда Дорофеева рассказала, что с идеей издания сборника Лариса Четверикова пришла к ней в конце 2018 года. Она предложила выпустить книгу к 25-летию принятия Конституции РК, то есть к февралю 2019 года. Казалось бы, подготовить за такой короткий срок столь объемный труд невозможно, но автор-составитель при большой поддержке и помощи аппарата республиканского парламента с этой задачей блестяще справилась. Бумажный вариант издания в итоге вышел в свет к 26-летию со дня памятного события.

– Прикосновение к документам 26-летней давности для меня стало огромным подарком, – призналась Лариса Четверикова. – Когда конституция разрабатывалась, не все документы были мне известны и доступны. Теперь же я получила возможность с ними ознакомиться и хочу поклониться всем, кто создавал конституцию. Наша общая задача – тех, кто соприкасался с этим документом, – грамотно разъяснять, что всем, что мы имеем в нашей республике, мы обязаны нашей конституции. Рядовые жители редко читают этот документ, но как только возникает необходимость в жизни государства и общества что-то поменять, все сразу о нем вспоминают.

На заседании Верховного Совета Коми АССР по поводу принятия конституции, а оно проходило в течение трех дней, присутствовало 145 депутатов. Лариса Четверикова подсчитала, что всего при обсуждении основного закона выступило 40 депутатов и все председатели постоянных комиссий (их было семь). Были выступавшие, выходившие к трибуне 25-26 раз, и очень многие депутаты – более десяти раз. Ко многим статьям возвращались раз за разом. В частности, председатель Верховного Совета Коми АССР Юрий Спиридонов выступил более 420 раз, убеждая депутатов и объясняя им принципиальные положения документа. Председатель президиума совета, возглавлявший комиссию по вопросам законодательства, законности и правопорядка, Алексей Гришин выходил к трибуне и держал удар перед депутатами более 800 раз.

Размещенная в сборнике стенограмма позволяет прочувствовать тот дух и запал, который царил на историческом заседании Верховного Совета Коми. На заседание была вынесена самая объемная таблица поправок – 320 поправок занимали 92 листа печатного текста. Наибольшее их количество касалось статей, посвященных земельным природным ресурсам (12 поправок), вопросам здравоохранения (38 поправок), вопросам семьи и молодежной политики (39), вопросам образования (44), введения чрезвычайного положения в республике (49). Более 70 поправок касалось правового статуса Государственного Совета, 10 – права законодательной инициативы, 17 – правового статуса главы региона, 20 – полномочий главы республики.

Надежда Дорофеева с сожалением констатировала, что история буквально сейчас убегает от нас: сегодня из 27 членов конституционной комиссии здравствуют 17 человек, шесть из которых живут за пределами республики. Совсем недавно ушел из жизни Юрий Гаврюсов, безусловный авторитет в области конституционного права, который был участником конституционного совещания по разработке Конституции России 1993 года. Хотя он и не входил в состав республиканской конституционной комиссии, но все равно является одним из ее главных разработчиков.

Затем слово было предоставлено разработчикам исторического документа. Председатель комитета возрождения коми народа в 1990-е, а ныне сенатор от Коми Валерий Марков обратил внимание, как много информации можно почерпнуть из стенограммы заседания.

– Читаешь ее и вспоминаешь тот накал, который был. Очень приятно, что частично в книгу вошли материалы, публиковавшиеся в прессе. Каждый хотел быть сопричастным к принятию основного закона республики. Люди действительно хотели, чтобы документ отражал их чаяния, – подчеркнул Валерий Марков.

24 февраля 1994 года газета «Молодежь Севера» опубликовала статью члена конституционной комиссии, народного депутата, известного ученого-геолога Якова Юдовича «Основной закон и его основание». Этот материал также вошел в сборник документов о Конституции Республики Коми.

Яков Юдович напомнил, что, к сожалению, 25-летие конституции отмечалось уже без Юрия Спиридонова, который в 1994 году был председателем Верховного Совета Коми АССР и возглавлял конституционную комиссию:

– Здесь присутствуют люди, которые лично не знали Юрия Алексеевича, но они могут получить полное представление об этой личности, если перелистают страницы издания с 298 по 495. Там помещен стенографический отчет о внеочередной 18-й сессии. Он занимает в сборнике 205 страниц, то есть 37 процентов всего объема книги. Из отчета каждый, кто не знал Спиридонова, сможет уяснить себе подлинное величие этого человека. С каким поразительным искусством он находил путь, лавируя в хаосе полярных депутатских мнений, зачастую совершенно нелепых, ухитряясь утихомиривать самых буйных депутатов, и всегда добивался того, чего хотел.

По мнению ученого, для республики это большая историческая удача, что в критические моменты российской истории республикой руководил именно этот человек, у которого гармонично сочетались колоссальный опыт управленца, ум и волевые качества.

Вторым важнейшим лицом тех событий выступающий назвал Алексея Гришина, который много часов не покидал трибуну, растолковывая депутатам все хитросплетения проекта основного закона Коми. К 18-й сессии не было депутата, который бы в вопросах законотворчества был соизмерим с Гришиным, он был просто на голову выше всех остальных.

– Фактически именно эти два человека – Спиридонов и Гришин – провели на 18-й сессии конституционный корабль через опасные мели и рифы, – подчеркнул Яков Юдович.

По его словам, далеко не все народные избранники понимали, что в законодательном органе занимаются разработкой законов:

– Это крайне скучная и занудная работа: нужна здесь запятая или нет, вот это слово надо вставить, а эту фразу перенести в начало такого-то абзаца. Многие народные избранники привыкли на митингах выступать, а не заниматься такой кропотливой работой.

Ученый отметил еще один важный момент: когда в октябре 1993 года в федеральном центре советская власть испустила дух, в республике Верховный Совет 12-го созыва не самораспустился, как в некоторых республиках, а продолжал исправно работать вплоть до февраля 1995 года. Таким образом, Верховный Совет избавил регион от революции, обеспечив плавный – бархатный переход к новой системе законодательной и исполнительной власти в республике.

Якова Юдовича поддержал его коллега по конституционной комиссии 1993-1994 годов Анатолий Напалков, подчеркнувший, что с принятием конституции сложилась абсолютно новая политическая система.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Геннадий Горбачев, оценивая сборник, отметил, что его материалы помогают увидеть работу законодательного органа по подготовке и обсуждению новой конституции:

– Сегодняшний текст конституции не содержит пустых деклараций, ее положения – действующие и работающие. Однако это не закостенелая правовая конструкция, а живой развивающийся организм. Сам текст содержит потенциал правовых преобразований, что позволяет в определенной степени уточнять условия ответственного компромисса, обеспечивает социальную стабильность, необходимую для развития нашего региона. При работе над поправками позиции депутатов далеко не всегда совпадали, но побеждали стремление находить компромисс, мудрость и ответственность за принимаемые решения.

Галина ВЛАДИС

Фото Дениса БУДРИНА