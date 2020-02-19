Сыктывкарцы выберут территории для благоустройства

Автор: Редактор 19.02.2020

Горожанам предложили принять участие в опросе, посвященном выбору общественных территорий для их первоочередного благоустройства в период 2020-2022 годов. Опрос проводится путем онлайн-сбора предложений, а также анкетирования в торговых центрах и учреждениях спорта.

Урны и анкеты для голосования размещены по следующим точкам: ТРЦ «Макси», бассейн «Обита» (ул. Петрозаводская, 10), магазин «Пятёрочка» (ул. Банбана, 23).

На выбор представлены дизайн-макеты пяти общественных территорий, все они были отобраны по итогам предварительного сбора предложений: благоустройство пешеходной зоны по улице Тентюковской от дома №122 до дома №306; благоустройство бульвара вдоль улицы Свободы; благоустройство сквера около школы №1; благоустройство детской площадки в районе дома №48 по улице Зои Космодемьянской; благоустройство территории под скейт-площадку в парке имени Кирова.

Рейтинговое голосование продлится с 18 по 27 февраля. Итоги анкетирования на бумаге и онлайн-опроса будут суммированы. 28 февраля состоится заседание общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», члены которой решат, какое количество общественных территорий будет благоустроено, а также годы реализации этих проектов.

Все дизайн-макеты можно посмотреть на сайте администрации столицы. Аналогичное рейтинговое голосование началось и по объектам Эжвы. Узнать подробности можно на официальном сайте администрации Эжвинского района.

Галина ГАЕВА

Фото БНК

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