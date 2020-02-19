Узнать республику по книгам

Национальная библиотека Коми организовала конкурс «Республику свою по книгам узнаю!», чтобы выявить читательские предпочтения, а также развить у жителей региона интерес к краеведческой литературе и чтению.

В конкурсе могут принять участие все желающие без возрастных ограничений. Принимаются индивидуальные, коллективные, семейные работы, созданные по впечатлениям о прочитанной книге.

Работы могут быть выполнены на основе художественной, научной, научно-популярной, справочной литературы, фотоальбомов, путеводителей, атласов, а также фольклорных текстов.

– Наш конкурс проводится в четвертый раз, – рассказала «Республике» главный библиограф отдела краеведческой и национальной литературы библиотеки Светлана Худяева. – В этом году будет две новых номинации. Это специальная номинация «В книжной памяти мгновения войны», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Работы готовятся в любом формате на основе литературы о фронтовых буднях коми воинов и жизни в тылу. И специальная номинация в память о главном книгоиздательском органе республики – Коми книжном издательстве, действовавшем в 1920-2011 годах. Принимаются отзывы о книгах, выпущенных издательством в разные годы. Отзывы выкладываются в группу «Краеведение в Коми» с хештегом #Комикнижное-издательство100.

Традиционные номинации конкурса – это «Литературное откровение» (отзыв о прочитанном, эссе, сочинение, письмо автору, читательский дневник), «Книжная палитра» (представление книги/произведения в форме плаката, календаря, буклета, открытки, закладки), «Книга говорит… и показывает» (представление книги/произведения с использованием информационных технологий: видеопрезентация, буктрейлер, аудио- и видео-ролик, виртуальная выставка), «Сценарий профессионала» (методические разработки библиотекарей, педагогов, других специалистов; сценарии мероприятий, популяризирующих краеведческую литературу).

Работы принимаются с 1 февраля по 31 марта. Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоится 17 мая в Сыктывкаре в рамках II Региональной книжной выставки (ярмарки) «Алая лента» и Дня коми письменности.

Артур АРТЕЕВ