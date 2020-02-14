Выплаты ко Дню Победы

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам войны. О том, какие категории граждан получат выплату и надо ли им обращаться в Пенсионный фонд, «Республике» рассказала заместитель управляющего региональным отделением ПФР Елена Ромазанова.

Единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей получат ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией, войны с Японией, вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда.

Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей получат труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Жители Коми получат выплату в апреле-мае 2020 года. Она будет доставлена вместе с пенсией и другими социальными выплатами.

По словам Елены Ромазановой, специально обращаться в Пенсионный фонд для получения единовременной выплаты не надо, выплаты будут произведены в беззаявительном порядке на основании документов, имеющихся в ПФР.

Единовременные выплаты к 75-летию Победы получат 3773 жителя Коми, из них 116 – это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, 774 – вдовы и вдовцы участников и инвалидов войны, 42 – жители блокадного Ленинграда, 223 – узники концлагерей, 2618 – труженики тыла.

Галина ГАЕВА