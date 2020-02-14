В интересах коренных народов Севера

Республика Коми стала местом проведения очередного заседания постоянного комитета по делам Севера и малочисленных народов Парламентской ассоциации Северо-Запада России. В Сыктывкар съехались члены комитета – представители Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, заксобраний Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелия, Мурманской областной думы, Архангельского областного собрания, Калининградской областной думы, а также по приглашению ПАСЗР приехала представительная делегация Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Главными темами нынешнего заседания стали парламентские инициативы, касающиеся расширения государственных гарантий малочисленным народам Севера. В законодательстве есть пробелы в части обеспечения равных прав северян, занимающихся традиционными видами хозяйствования, которые необходимо восполнить. По этому поводу подготовлены обращения к председателю Госдумы и главе правительства России, их и обсудили участники встречи.

Но прежде гости с интересом выслушали выступление министра национальной политики Коми Галины Габушевой, которая рассказала, как в нашем регионе поддерживают коренные малочисленные народы Севера.

Как отметила Галина Габушева, в Коми в добром соседстве живут более 120 этносов, перенимая особенности жизненного уклада коренных народов. Испокон века на Крайнем Севере республики живут коми, русские, старообрядцы-устьцилемы, а также ненцы, ханты и манси. При этом число коренных малочисленных народов невелико – порядка 650 человек (для сравнения: по словам председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Бориса Хохрякова, в ХМАО сегодня проживает более 30 тысяч представителей коренных народов).

Из 650 человек две трети зарегистрированы в городском округе «Воркута» – пока единственном муниципалитете Коми, входящем в Арктическую зону России. Министр напомнила, что сейчас республикой ведется работа по включению в Арктическую зону городских округов «Инта», «Усинск», Ижемского и Усть-Цилемского районов, где также проживают коренные малочисленные народы. Большинство из них – ненцы, на втором месте ханты, и есть единичные представители манси.

Основным видом хозяйствования для них является оленеводство. При этом министр особо отметила, что в республике обязательно учитывается тот факт, что оленеводство присуще не только малочисленным народам, но и коми-ижемцам.

Правительство региона уделяет большое внимание созданию благоприятных условий для социально-экономического и этнокультурного развития малочисленных коренных народов. На эти цели ежегодно из республиканской казны выделяется около ста миллионов рублей. Разумеется, основной акцент делается на развитии оленеводства. В Коми с 2011 года действует республиканский закон об оленеводстве. Совершенствуется инфраструктура в местах компактного проживания малочисленных народов – это и развитие системы факторий, и модернизация социальных объектов. Средства привлекаются в том числе и из федерального бюджета.

Обеспечивается доступность образовательных услуг: министерство национальной политики республики уже 11-й год осуществляет авиаперевозку детей-оленеводов в период летних каникул в тундру к родителям и обратно на учебу. Причем все расходы в полном объеме покрываются из регионального бюджета. При поддержке депутатского корпуса в декабре 2019 года в закон об оленеводстве внесены изменения, благодаря которым расширена категория ребят, подпадающих под эту меру социальной поддержки. Ранее ею не могли воспользоваться дети из Ижемского и Усть-Цилемского районов, чьи родители работают в оленеводческих хозяйствах в других субъектах страны. В 2019 году было перевезено 250 ребят, и на это направлено более 13 миллионов рублей. В 2020 году планируется перевезти порядка 350 детей, финансирование составит порядка 16 миллионов рублей.

В этой связи Галина Габушева упомянула об уникальном образовательном учреждении – Воркутинской санаторной школе-интернате для детей ненцев, которая в следующем году отметит 20-летний юбилей. Здесь ежегодно обучается около 70 ребят. Для них предусмотрена программа оздоровления, в том числе в детском санатории «Лозым» в Сыктывдинском районе и в санатории «Черноморская зорька» в Анапе.

Важное направление – оказание медицинской помощи труженикам тундры. Ежегодно проводятся профилактические осмотры оленеводов и членов их семей. Мероприятия по оздоровлению и иммунизации осуществляются экстренной службой санавиации. Предоставляются социальные гарантии: за счет бюджета выплачивается компенсация за кочевой и полукочевой образ жизни и единовременная социальная выплата оленеводам, которым назначена трудовая пенсия по старости и инвалидности.

Завершая выступление, Галина Габушева напомнила, что заседание постоянного комитета ПАСЗР по делам Севера и малочисленных народов проходит в преддверии большого события коренного этноса республики – XII съезда коми народа – руководящего органа межрегионального общественного движения «Коми войтыр». Именно при участии данного движения были сформированы основные векторы поддержки и развития коренных народов региона, подчеркнула министр и пригласила парламентариев стать гостями этого важного мероприятия.

Далее участники заседания перешли к деловой части повестки дня, обсудив в числе прочего три обращения в адрес председателя правительства России Михаила Мишустина, два из которых инициировали депутаты Госсовета Коми.

Первое обращение касается обеспечения равенства прав лиц, занимающихся традиционной хозяйственной деятельностью в местах проживания малочисленных коренных народов, на возмещение убытков в результате нанесения ущерба организациями и физическими лицами. Суть инициативы изложила заместитель председателя постоянного комитета ПАСЗР по делам Севера и малочисленных народов, депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина.

Правовая коллизия заключается в том, что согласно ныне действующему законодательству право на возмещение убытков в результате нанесения ущерба исконной среде обитания хозяйственной деятельностью организаций, предприятий и частных лиц имеют только представители малочисленных народов, значащиеся в федеральном перечне от 2000 года. То есть, например, в Республике Коми право на возмещение убытков имеют ханты, манси и ненцы, если их пастбищам был нанесен ущерб. В то же время оленеводством на территории нашего региона занимаются не только малочисленные народы, но и представители титульной нации республики – коми, а также русские. Но им понесенный ущерб по закону никто возмещать не обязан. Это ставит людей, занимающихся традиционными видами хозяйствования на севере, в неравные условия, считают авторы инициативы и предлагают внести соответствующие изменения в федеральные нормативные акты.

Обращение было единогласно поддержано участниками заседания. Более того, поступило предложение направить инициативу не только в Госдуму и правительству, но и в Совет Федерации.

Следующее обращение, также в адрес Михаила Мишустина, подготовлено парламентариями НАО. От их имени предложение озвучил председатель комитета ПАСЗР по делам Севера и малочисленных народов, вице-спикер Собрания депутатов Ненецкого автономного округа Матвей Чупров.

Парламентарии НАО обратили внимание правительства на то, что гарантии для малочисленных коренных народов распространяются только на места их традиционного проживания, законодательно утвержденные в соответствующем перечне. Но дело в том, что этот перечень был составлен давно и является незыблемой нормой, тогда как за его рамками остаются территории, где малочисленные народы проживают и занимаются традиционными видами хозяйствования, но не могут получить положенные им льготы. Например, рыбацкая община зарегистрирована в Нарьян-Маре, который не входит в этот список, и поэтому рыбаки не могут получить квоты на традиционное рыболовство, а также социальные выплаты. На запрос законодателей НАО в правительстве страны ответили, что вопрос требует проработки. Поэтому парламентарии подготовили обращение с предложением включить в перечень мест традиционного проживания коренных малочисленных народов город окружного значения Нарьян-Мар, район автономного округа Заполярный и рабочий поселок Искателей.

В ходе обсуждения выяснилось, что аналогичные проблемы есть и в Псковской, Ленинградской, Архангельской областях, поэтому необходимо собрать предложения со всех регионов Северо-Запада и переработать текст обращения, расширив список территорий традиционного уклада жизни северян.

Третье обращение ПАСЗР к председателю правительства России вновь озвучила Татьяна Саладина. Оно также касается перечня районов проживания малочисленных народов Севера, но уже в части установления социальной пенсии по старости.

Отделение Пенсионного фонда России отказывает в назначении социальной пенсии по старости ненцам, зарегистрированным на территории городского округа «Воркута», несмотря на то, что как малочисленные коренные народы Севера они имеют право на досрочную пенсию: в 50 лет для женщин и в 55 лет для мужчин. Оказывается, в перечне районов проживания малочисленных народов Севера в разделе «Республика Коми» отсутствует городской округ «Воркута», что является препятствием для назначения социальной пенсии по старости для представителей данных народов.

Авторы обращения просят внести изменения в постановление правительства страны от 1 октября 2015 года и включить Воркуту в соответствующий раздел перечня.

По результатам обсуждения обращение также будет доработано – в него внесут предложения других регионов Северо-Запада, где существует аналогичная проблема.

Галина ВЛАДИС

Фото Дениса БУДРИНА