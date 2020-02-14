Руслан Агиней стал ректором УГТУ

Приказом Минобрнауки России Руслан Агиней утвержден в должности ректора Ухтинского государственного технического университета с 11 февраля сроком на пять лет.

13 февраля глава Коми Сергей Гапликов посетил УГТУ, провел рабочую встречу с ректором и пообщался с коллективом, сообщает пресс-служба руководителя региона. В ходе рабочей встречи Руслан Агиней рассказал Сергею Гапликову о деятельности вуза, планах и перспективах развития.

По его словам, ведется активная работа по оздоровлению финансовой ситуации университета, разработана и утверждена дорожная карта. Министерством науки и высшего образования России выделено 170 миллионов рублей, которые направлены на погашение кредиторской задолженности.

На 2020-2021 учебный год УГТУ выделено за счет средств бюджета Республики Коми 100 бюджетных мест по образовательным программам среднего профессионального образования, из них 75 мест по направлению подготовки «Правоохранительная деятельность» и 25 мест по направлению «Оператор нефтяных и газовых скважин».

В начале февраля на площадке университета в двенадцатый раз прошла международная научная конференция «Рассохинские чтения», в рамках которой состоялось совещание по формированию пакета предложений от УГТУ в программу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах ПАО «Газпром». Осенью 2019 года проходила научная конференция «Проблемы геологии, разработки и эксплуатации месторождений и транспорта трудноизвлекаемых запасов углеводородов».

Университет является опорным вузом «Газпрома», а также активно сотрудничает с компаниями «Транснефть», «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть».

Продолжается улучшение условий обучения студентов: выполнен капитальный ремонт кровли четырех учебных корпусов университета, фасада спорткомплекса «Буревестник» и ряда других объектов.

– В настоящее время университет проходит аккредитационные процедуры. Руководство и коллектив готовились к ним и уверены в положительном результате, – отметил Руслан Агиней.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru