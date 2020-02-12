Запуск ракетоносителя «Союз-2» перенесен

Пуск ракетоносителя с военным спутником связи «Меридиан-М», планировавшийся на 24 января, из-за неисправностей с третьей ступенью перенесли на 20 февраля, сообщила пресс-служба минприроды Коми.

Резервной датой пуска назначено 21 февраля. Время запуска – с 11 до 13 по московскому времени с космодрома Плесецк. В связи с этим на два дня три района в Коми объявляются временно опасными.

В рамках договора от 9 февраля 2004 года между правительством Коми и Министерством обороны России о порядке и условиях эпизодического использования районов падения отделяющихся частей ракет на территории республики предполагаемыми районами падения отделяющихся частей ракеты станут «Вашка» (Удорский район) и «Железнодорожный» (Княжпогостский и Корткеросский районы).

В соответствии с регламентом взаимодействия органов исполнительной власти республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Коми, государственных учреждений, органов местного самоуправления в регионе, общественных организаций и предприятий, ведущих хозяйственную деятельность в этих районах, минприроды Коми проводит мероприятия по оповещению населения и организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность в районах падения. Обследование территорий районов падения «Вашка» и «Железнодорожный» пройдут с 15 по 19 февраля. В случае нахождения на этих территориях людей будет произведена их эвакуация.

Лина ПЕРОВА

Фото tvsamara.ru