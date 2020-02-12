Писатель Нина Куратова готовится к юбилею

В 1939 году ее вдохновило на творчество «Яблочко» от Сергея Михалкова

Девяностолетний юбилей отметит 17 февраля дальняя родственница и землячка основоположника коми литературы Ивана Куратова – старейший народный писатель республики Нина Куратова. Часть ее книг в переводах на русский язык издана в Москве, а по повести «Тополь с тремя вершинами» даже был снят фильм.

Сейчас ее здоровье уже не позволяет встречаться с представителями СМИ. Но несколько лет назад журналист «Республики» побеседовал с писательницей и узнал много интересного из ее биографии. Оказывается, ее первым учителем в литературе стал автор российского гимна и хрестоматийного «Дяди Степы» Сергей Михалков.

– На столетие Ивана Куратова зимой 1939 года к нам в село нагрянул целый десант известных писателей, – рассказала Нина Куратова. – Когда они выступали в клубе, мы, детишки, на полу перед сценой слушали. Стало завидно, и мне захотелось стать писателем и так же выступать. Всю ночь после этого я писала стишки. А утром в наш дом зашел какой-то молодой, худой и высокий дядька с тоненькими усиками. Мне он как-то сразу внешне не понравился. Зашел и тут же лбом стукнулся о притолоку. А я, маленькая девочка, не сдержалась и как захохочу. Он не рассердился, улыбнулся, вот, говорит, как здесь нас, писателей, встречают. Потом на руки подхватил и спросил, знаю ли я стихи. Я ему прихвастнула, что и по-русски, и по-коми много знаю. И, глотая слова, протараторила пушкинское «Яблочко». Он выслушал и сказал, что стихи так не читают. Представь, говорит, яблоко на своей руке. А я и не знаю даже, как оно выглядит. Думала, что оно похоже на крашеное яйцо. И он с выражением прочел: «Яблочко. Яблочко. Оно соку спелого полно. Так свежо и так душисто, так румяно, золотисто. Будто медом налилось! Видны семечки насквозь…» Он так красиво читал, что сразу же мне понравился. Я и не знала тогда, что это Михалков. Только потом учительница сказала, что это был «самый главный детский писатель». В восьмидесятых годах мы встретились снова, на этот раз в Москве. Я припомнила ему про нашу первую встречу. Он захохотал и «похвастался» окружающим, что где-то там, в глухой тайге его помнят. Потом его куда-то позвали. Он посокрушался, что не удалось с «земляками» поговорить, и убежал.

Почти всю жизнь Нина Куратова проработала с детьми. Еще школьницей она трудилась ночной няней в детском доме, когда в село привезли эвакуированных ленинградских детей. Ей тогда было 14 лет, а им всего по три-четыре годика. Но они учили свою сельскую няньку русскому языку. Например, рассказывает Нина им сказку: «И побежала лошадь…», а маленький мальчик поправляет, что нужно говорить: «И поскакал конь…»

После школы девушка сразу же поступила в сыктывкарское педучилище, которое располагалось в здании нынешней Национальной галереи.

– Жизнь тогда была бедная, но веселая и интересная, – вспоминала писательница. – Вечерами в парке играл оркестр. Денег на вход у нас не было – залезали через забор. Как-то я продала свою пайку хлеба и купила голубую юбку. В ней полезла через забор и повисла на нем. Все подруги разбежались, а меня забрали в милицию. Милиционер напоил меня чаем с конфетами и отпустил. В общаге кроватей не хватало, спали по двое. Зимой было холодно, и мы по ночам воровали дрова. Даже у милиции воровали. У них поленницы под окнами стояли. Однажды поленница с шумом обрушилась, все убежали, и я бегу – тащу три полена. В темноте в сугроб с ними провалилась и долго там отсиживалась. Потом с трудом вылезла и вернулась с трофеем в общагу, где все думали, что меня арестовали. По выходным мы любили ходить в драмтеатр. Последние три рубля на билет тратили. Как-то мои валенки протерлись, пальцы вылезли наружу, и пойти в театр было не в чем. Руководство педучилища выдало мне талон на новую обувь. Я и все мои подружки мечтали, что выдадут красивые красные туфельки на каблуках, и планировали носить их по очереди. А мне выдали большие мужские полуботинки. К разочарованию подруг пришлось взять.

После получения диплома Нина Куратова почти шесть лет прожила в ГДР. За границу она поехала вслед за мужем в 1951 году.

– Там тогда уран добывали, шахты строили, а муж был специалистом, – пояснила писательница. – Мы жили в разных городах, в каждом по полгода. На сорок лет давали подписку о неразглашении. Наши дети Валентина и Владимир родились там, и первым языком для них стал немецкий. Дочка некоторое время только по-немецки говорила, а потом летом в деревне освоила коми язык.

Писать прозу Нина Куратова начала в довольно зрелом возрасте. Ее первый рассказ «Аппассионата» напечатали, когда ей было 34 года. С тех пор в свет вышло уже более пятнадцати книг. Ее известные произведения – «Марьюшка» и «Повесть об отцах». Отдельными книгами издавались произведения «Кöч гöснеч» («Подарок от зайца», 1968), «Давайте знакомиться и дружить» (1984), «Грамотей Петя и спесивая Люба» (2005). Нина Куратова – первая коми женщина-писатель, обратившаяся к теме Великой Отечественной войны.

К юбилею Нины Куратовой Национальная библиотека Коми запустила сетевую акцию, в которой может принять участие любой желающий. Для этого нужно выложить в социальной сети «ВКонтакте» отрывки из любимых произведений Нины Никитичны с хештегом #нинакуратовалы90. Это может быть набранный текст, скан страницы книги либо фотография. Отрывок может сопровождаться отзывом, обращением к автору, поздравлением с юбилеем. Желательно указать произведение, из которого взят фрагмент. В конце акции библиотека подготовит книгу со всеми опубликованными отзывами и передаст ее Нине Куратовой.

Артур АРТЕЕВ

Фото ndbmarshak.ru