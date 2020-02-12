Выплаты за добычу хищников станут круглогодичными

Сергей Гапликов принял решение продлить выплаты вознаграждений за добычу волков и медведей. Эффективность новой меры стимулирования охотников обсудили на рабочем совещании главы Коми с вице-премьером регионального правительства Анатолием Князевым и министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Романом Полшведкиным, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Напомним, данная мера стимулирования была введена по поручению Сергея Гапликова в связи с участившимися случаями выхода диких животных к населенным пунктам. Она направлена на обеспечение безопасности жителей республики.

За последние три года численность волков на территории региона увеличилась в три раза по сравнению с предыдущими годами. В 2019 году в Минприроды Республики Коми зарегистрировано 96 обращений граждан по факту выхода диких животных к населенным пунктам. Это в три раза больше по сравнению с 2018 годом. По каждому обращению на места предполагаемого выхода диких животных выезжали сотрудники министерства совместно с охотпользователями.

Размер денежного вознаграждения за добычу одной особи волка или медведя составляет 20 тысяч рублей. На эти цели в бюджете республики в 2019 году были предусмотрены 4,6 миллиона рублей.

По поступившим в прошлом году 148 заявлениям приняты решения о выплате денежного вознаграждения на сумму 3,3 миллиона рублей (добыто 163 особи, из них 70 особей волка и 93 особи медведя). Денежные вознаграждения выплачены всем заявителям.

– Считаю, что целесообразно продлить данную меру. Она должна действовать в течение всего года. Следовательно, объем финансирования на осуществление выплат необходимо увеличить. Эта мера работает, она позволяет решать нам вопросы бе-зопасности населения и регулирования численности диких животных, – заявил глава Коми.

По поручению Сергея Гапликова правительством региона предусмотрен необходимый объем средств в бюджете республики для продления данной меры стимулирования. Соответствующие предложения будут рассмотрены на апрельском заседании Госсовета Коми.

В 2020 году в республике под регулирование численности охотничьих ресурсов попадает 322 особи волка. Соответствующий приказ подписан 20 января министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Романом Полшведкиным.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru