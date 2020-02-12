В КНЦ утверждают директоров институтов

В ряде институтов Коми научного центра проходят выборы директоров. 27 января закончился прием документов кандидатов на должности руководителей институтов биологии, геологии и физиологии.

На участие в конкурсе были приняты заявки исключительно от действующих директоров: Светланы Дёгтевой, Игоря Бурцева и Евгения Бойко. Все кандидаты были допущены к конкурсу, назначены даты их встреч с трудовыми коллективами соответствующих институтов.

Также на заседании конкурсной комиссии были рассмотрены документы кандидатов на должности директоров следующих институтов: социально-экономических и энергетических проблем Севера; языка, литературы и истории; агробиотехнологий; химии.

В трех институтах выборы уже прошли. В частности, Игорь Жеребцов вновь возглавил Институт языка, литературы и истории. На прошедшем 6 февраля собрании трудового коллектива института за него проголосовало 84 процента сотрудников. На встрече присутствовали 79 работников института. На свою должность он был утвержден по итогам не только встречи трудового коллектива, но и заседания конкурсной комиссии ФИЦ. Напомним, что Игорь Жеребцов возглавляет институт с 2011 года.

3 февраля по результатам встречи с коллективом Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера вновь возглавил доктор технических наук Юрий Чукреев. Он получил стопроцентную поддержку коллектива института. 10 февраля директором Института агробиотехнологий избран кандидат экономических наук Андрей Юдин. 13 февраля выборы директора пройдут в Институте химии.

Артур АРТЕЕВ

Фото komisc.ru