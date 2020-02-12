Особенности сыктывкарской коррупции

По итогам года самыми коррупционными в столице Коми являются сферы здравоохранения и правоприменения. Об этом в ходе тематической прямой линии в Общественной приемной главы региона сообщил исполняющий обязанности руководителя сыктывкарского следственного отдела республиканского следственного управления СК России Дмитрий Сотиев.

Медики по количеству коррупционных дел «вырвались» на первое место с небольшим перевесом: сотрудники сыктывкарского следственного отдела в прошлом году расследовали шесть преступлений в сфере здравоохранения, в сфере правоприменения – пять. Этот перевес образовался за счет крупного уголовного дела в отношении заведующей бактериологической лабораторией ГБУ «Республиканская инфекционная больница», в котором несколько криминальных эпизодов. Заведующая лабораторией обвиняется в получении взяток и превышении должностных полномочий. В рамках этого же уголовного дела к ответственности за дачу взятки привлечена директор коммерческой фирмы, передававшая завлабу деньги за совершение незаконных действий.

Напомним, по версии следствия, в 2013-2016 годах заведующая бактериологической лабораторией в соответствии с достигнутой договоренностью получала от директора одной из фирм, предлагающих услуги по производству лабораторных исследований, лично и через посредника взятки за систематическое занижение показателей объемов исследований, ежемесячно выполняемых баклабораторией для этой фирмы. По такой схеме фирма оплачивала выполненные инфекционной больницей анализы с огромной «скидкой», но счета заказчикам выставляла в полном объеме, получая немалую выгоду. Заведующая лабораторией систематически получала от директора фирмы взятки, за несколько лет их сумма превысила десять миллионов рублей. Но ущерб, причиненный Республиканской инфекционной больнице, был намного больше: за исследования медучреждение не получило около 22 миллионов рублей. Как пояснил Дмитрий Сотиев, сейчас уголовное дело рассматривается в суде.

Сыктывкарский городской суд рассматривает и другое резонансное коррупционное дело, расследованное сотрудниками следственного отдела по Сыктывкару. Возбуждено оно было в отношении директора муниципального предприятия «Управление капитального ремонта» Сыктывкара. Он обвиняется в коммерческом подкупе, незаконном участии в предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий. В 2012-2014 годах чиновник получил от представителей двух фирм более полутора миллионов рублей за общее покровительство и возможность эксплуатации этими организациями жилого и нежилого фонда на территории Сыктывкара. В 2014 году директор муниципального предприятия, превышая свои полномочия, незаконно, без согласия собственника имущества и проведения открытых аукционов передал два нежилых помещения, находящихся в муниципальной собственности, в безвозмездное пользование двум коммерческим предприятиям.

Кроме того, в период с 2012 по 2016 год чиновник вопреки требованиям трудового договора и федерального законодательства через доверенных лиц участвовал в управлении рядом фирм, предоставляя им льготы и преимущества, а также оказывая покровительство в иной форме, связанной с выполнением им должностных обязанностей. Дмитрий Сотиев сообщил, что в ходе следствия было арестовано имущество обвиняемого на сумму более девяти миллионов рублей.

Дмитрий Сотиев подчеркнул, что в правоприменительной сфере фигурантами уголовных дел становятся не только сами представители правоохранительных структур, но и люди, которые пытаются передать им взятки за какие-либо действия. В частности, на скамье подсудимых нередко оказываются «доброжелатели», пытающиеся за взятки передать через сотрудников колоний телефоны осужденным. Руководитель следственного отдела напомнил, что сотрудники УФСИН обязаны сообщать о каждом таком предложении руководству, поэтому у потенциального взяткодателя немало шансов стать фигурантом уголовного дела. Хотя Дмитрий Сотиев рассказал и о преимуществах взяткодателей: гражданин, сообщивший о даче взятки должностному лицу и активно способствовавший раскрытию и расследованию преступлений, освобождается от уголовной ответственности. Такие случаи в Сыктывкаре уже были.

Руководитель сыктывкарского следственного отдела отметил, что в производстве следователей находятся несколько уголовных дел в отношении сотрудников полиции. Несмотря на то что год только начался, полицейские Сыктывкара уже успели попасть в криминальные сводки. Например, фигурантом уголовного дела стал оперуполномоченный отдела уголовного розыска столичной полиции. Он обвиняется в двух кражах и превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в июле 2019 года оперативник при проведении оперативно-разыскных мероприятий по материалу проверки по месту жительства заявителя похитил у него золотые украшения на общую сумму более 160 тысяч рублей. В этот же день, находясь в квартире родственника заявителя, сотрудник полиции совершил хищение золота стоимостью в 100 тысяч рублей. Преступления были выявлены сотрудниками отдела собственной безопасности МВД. 6 февраля по ходатайству следователя Сыктывкарский городской суд избрал в отношении сотрудника полиции меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Уже на следующий день суд по ходатайству следствия запретил определенные действия еще одному столичному полицейскому – сотруднику ГИБДД Сыктывкара. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Но самым резонансным коррупционным делом нового года является уголовное дело в отношении экс-министра внутренних дел по Коми Виктора Половникова, который обвиняется в получении крупной взятки. Как подчеркнул Дмитрий Сотиев, это уголовное дело, как и ряд других резонансных уголовных дел, расследуют сотрудники отдела по особо важным делам республиканского следственного управления СК России.

Людмила ВЛАСОВА

Фото rutoday.info