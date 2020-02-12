Браконьер расплатится за незаконную охоту

Автор: Редактор 12.02.2020

Вступило в законную силу решение Печорского городского суда о взыскании с 55-летнего охотника, занимавшегося браконьерством, вреда, причиненного окружающей среде и охотничьим ресурсам незаконной добычей самки лося. Сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.

Ранее приговором Печорского горсуда этот гражданин был осужден за незаконную охоту с использованием снегохода в запрещенные для производства охоты сроки.

Как пояснили в прокуратуре Коми, 15 марта 2019 года житель Печорского района, не имевший лицензии и разрешения на добычу зверя, в лесном массиве у реки Кожвы между Лузским нефтяным месторождением и поселком Трубоседъель застрелил самку лося. Вопреки требованиям закона охотился браконьер с использованием снегохода, а также вне установленных сроков охоты. В этот период животные из-за погодных условий находятся в беспомощном состоянии и практически не имеют возможности скрыться от опасности.

Суд признал браконьера виновным в инкриминированном деянии и назначил ему наказание в виде штрафа, а также конфисковал принадлежавшие ему оружие, снегоход, сани, использовавшиеся при незаконной охоте, а также 125 килограммов мяса.

Печорский природоохранный прокурор обратился в суд с иском о взыскании с браконьера вреда, причиненного охотничьим ресурсам. В соответствии с методикой исчисления размера этого вреда такса за незаконную добычу составляет 80 тысяч рублей. При этом, если животное добыто в результате незаконной охоты, применяется повышающий коэффициент: при добыче самца он равен трем, при добыче самки – пяти.

Печорский горсуд заявленные требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

Осужденный в добровольном порядке возместил 80 тысяч рублей, а решение суда о взыскании ущерба с учетом повышающего коэффициента оспорил в апелляционном порядке.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Коми разделила правовую позицию природоохранной прокуратуры и оставила решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу. Его фактическое исполнение будет находиться на контроле природоохранной прокуратуры.

Ирина СМИРНОВА

Фото hb.bizmrg.com

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