Информацию о продаже дипломов запретили

3 февраля Сыктывкарский городской суд рассмотрел административное дело по иску прокурора столицы Коми о признании информации, распространяемой в интернете, запрещенной.

Как пояснили в пресс-службе суда, в иске прокурора речь шла об одном из сайтов, на котором содержалась информация об изготовлении и продаже документов об образовании (аттестатов об окончании 9 и 11 классов, свидетельств Единого государственного экзамена, дипломов о среднем специальном и высшем образовании).

При рассмотрении административного дела факт нарушений требований федерального закона от 27.07.2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» нашел подтверждение.

Решением Сыктывкарского городского суда иск прокурора удовлетворен, информация, находящаяся в интернете, признана информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ирина СМИРНОВА

Фото pressa40.ru