Первый региональный географический диктант

Республика Коми – один из первых субъектов России, в котором состоится географический диктант на региональном уровне, сообщает правительственный портал Коми.

Инициатор и главный организатор мероприятия – Коми республиканская академия государственной службы и управления. На ее площадке и пройдет мероприятие – все желающие могут прийти 15 февраля в 12 часов в 401 аудиторию. Написать диктант можно будет и в режиме онлайн на портале Единой системы дистанционного обеспечения Республики Коми. Для участия в дистанционной форме необходимо зарегистрироваться на этом сайте заранее.

Диктант будет состоять из двух частей, различающихся по степени сложности. В каждой части по 15 вопросов, связанных с географией Республики Коми. На написание диктанта дается 45 минут (60 минут в целом, включая инструктирование участников). Задания сформированы авторским коллективом, в состав которого вошли ученые, научные сотрудники и высокопрофессиональные специалисты соответствующей сферы республики.

Правильные ответы будут опубликованы 17 февраля на официальном сайте КРАГСиУ. По результатам диктанта все участники получат сертификаты об участии.

Лина ПЕРОВА

Фото из архива «Республики»