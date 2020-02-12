Первый региональный географический диктант

Республика Коми – один из первых субъектов России, в котором состоится географический диктант на региональном уровне, сообщает правительственный портал Коми.
Инициатор и главный организатор мероприятия – Коми республиканская академия государственной службы и управления. На ее площадке и пройдет мероприятие – все желающие могут прийти 15 февраля в 12 часов в 401 аудиторию. Написать диктант можно будет и в режиме онлайн на портале Единой системы дистанционного обеспечения Республики Коми. Для участия в дистанционной форме необходимо зарегистрироваться на этом сайте заранее.
Диктант будет состоять из двух частей, различающихся по степени сложности. В каждой части по 15 вопросов, связанных с географией Республики Коми. На написание диктанта дается 45 минут (60 минут в целом, включая инструктирование участников). Задания сформированы авторским коллективом, в состав которого вошли ученые, научные сотрудники и высокопрофессиональные специалисты соответствующей сферы республики.
Правильные ответы будут опубликованы 17 февраля на официальном сайте КРАГСиУ. По результатам диктанта все участники получат сертификаты об участии.
Лина ПЕРОВА
Фото из архива «Республики»
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