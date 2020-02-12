Эжву возглавит Сергей Воронин

На должность руководителя администрации Эжвинского района избран заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ Сергей Воронин. 12 февраля на очередном заседании городского совета его кандидатура была единогласно одобрена всеми присутствовавшими депутатами.

В своем ответном слове Сергей Воронин поблагодарил депутатов за оказанное доверие, обещал добросовестно трудиться на благо жителей Эжвы и быть открытым к диалогу с коллегами и журналистами.

После окончания заседания совета Сергей Воронин рассказал журналистам, что к исполнению новых обязанностей готов, так как вопрос о его назначении на эту должность обсуждался уже два-три месяца. В роли руководителя эжвинской администрации он намерен продолжать программы «Бе-зопасные и качественные дороги» и «Комфортная городская среда».

По словам нового эжвинского главы, в 2020 году неплохая финансовая составляющая по «дорожному» проекту – чуть больше 40 миллионов рублей, по «Комфортной городской среде» – в районе 25 миллионов. В дальнейших планах – проработка и участие и в других национальных проектах.

– Хотелось бы отработать вместе со специалистами, общественностью и депутатами горсовета проект «Экология» и войти в него по некоторым направлениям. И хотелось бы попасть в проект «Чистая городская вода», – поделился планами Сергей Воронин. – Проект «Чистая городская вода» предусматривает выделение федеральных средств, почему бы этим не воспользоваться? Он предусматривает модернизацию оборудования на водоочистных сооружениях и на объектах, связанных с водоотведением и водоподготовкой. Определимся, что конкретно нужно сделать, подготовим проектную документацию, пройдем экспертизу и постараемся попасть в конкурс.

К своей новой работе Сергей Воронин приступит 13 февраля. Коллективу администрации его представит столичный мэр Наталья Хозяинова. Что касается нынешнего и.о. руководителя эжвинской администрации Елены Кокаревой, она останется в своей должности заместителя руководителя. А сферу ЖКХ, которую курировал в столичной администрации Сергей Воронин, будет контролировать первый заместитель Натальи Хозяиновой Александр Можегов, который сейчас курирует деятельность управления архитектуры, городского строительства и землепользования.

Галина ГАЕВА

Фото сыктывкар.рф