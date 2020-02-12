Чистая вода для усадорцев

В усинском поселке Усадор началось обустройство водозаборной скважины. Строительство предусматривает установку блок-контейнера водоочистного сооружения над существующей водозаборной скважиной, установку дренажной емкости, устройство ограждения. После завершения строительства в водопроводную систему Усадора будет поступать чистая вода.

Как сообщили в министерстве энергетики, ЖКХ и тарифов Коми, на территории застройки проведены подготовительные и предстроительные работы, забиты первые сваи, заключен договор на поставку блок-контейнера. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на апрель текущего года.

Строительство ведется в рамках регионального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Стоимость объекта составляет 17,2 миллиона рублей, из них 15,5 миллиона – средства федерального бюджета.

Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам, ведется в Коми на постоянной основе в рамках госпрограммы «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», а также в ходе реализации инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения, утвержденных МинЖКХ региона.

В 2019 году в Коми в рамках регпроекта «Чистая вода» построен водовод в поселке Жешарт Усть-Вымского района. В настоящее время завершаются работы по вводу в эксплуатацию новых канализационных очистных сооружений в селе Межадор Сысольского района. Также в минувшем году установлена новая водоочистная станция в поселке Нижняя Омра Троицко-Печорского района.

Кроме того, по поручению главы Коми Сергея Гапликова в сельском поселении Корткерос ведется строительство коммуникаций для подключения многоквартирных домов по улицам Сухановой и Лебедева к централизованной канализационной системе. Его завершение запланировано на 2021 год.

Лина ПЕРОВА

Фото usinsk-novosti.ru