Для бродячих собак откроют шесть приютов

Для организации приютов для содержания безнадзорных животных в Коми в соответствии с требованиями действующего законодательства необходимо 160 миллионов рублей. Об этом на заседании правительства республики сообщил министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев. На заседании участники рассмотрели и приняли проект постановления правительства, который направлен на урегулирование ситуации в части обращения с бездомными животными.

Открывая заседание, первый зампред правительства Коми Михаил Порядин отметил, что проблема отлова и содержания безнадзорных животных остается актуальной в регионе уже многие годы. До сих пор фиксируются случаи нападения собак, в том числе бездомных, на людей.

Проектом постановления правительства Коми, разработанным в соответствии с федеральным законом «Об ответственном обращении с животными», утвержден порядок организации деятельности приютов для животных и установления норм содержания животных в них на территории региона. В документе прописаны требования к устройству и размещению приютов, состоянию и оборудованию помещений, регламентирован порядок поступления и выбытия животных, а также условия их содержания и лечения. Всех животных в обязательном порядке будут маркировать, вакцинировать и стерилизовать. Принятые правила коснутся как государственных и муниципальных приютов, так и некоммерческих и частных.

В Коми планируется создать шесть приютов для содержания бродячих животных: четыре муниципальных – в Воркуте, Инте, Печоре и Усинске, два межмуниципальных – в Ухте, где будут собирать собак с территории Вуктыльского, Сосногорского, Княжпогостского районов, и в Сыктывкаре, куда станут свозить безнадзорных животных из южных регионов республики.

Анатолий Князев не исключил, что созданием приютов для безнадзорных животных заинтересуются предприниматели, поскольку значительно увеличена сумма, выделяемая из бюджета на отлов и содержание собак. В прошлом году на отлов и содержание одной особи закладывалось 5970 рублей, в 2020 году – 16 920 рублей.

Михаил Порядин рекомендовал муниципалитетам усилить информационно-разъяснительную работу с гражданами, которая призывала бы людей более ответственно относиться к содержанию домашних животных.

Людмила ВЛАСОВА

Фото zwezda.su