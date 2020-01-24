Настольный теннис по-ухтински

Спорткомплекс «Буревестник» в Ухте собрал под своими сводами более 80 сильнейших спортсменов Северо-Запада России. Чемпионат СЗФО с 21 по 24 января проходил в индустриальной столице Коми впервые. Участвовали представители Карелии, Архангельской, Калининградской и Ленинградской областей. В сборную Коми вошли восемь лучших теннисистов.

Столь масштабный всероссийский турнир Ухте доверили принимать по причине высоких результатов, которые показывают местные спортсмены в последние годы. Именно в Ухте базируется региональная федерация настольного тенниса. Право проведения дается исключительно по спортивному принципу, а в прошлом году ухтинцы набрали наибольшее количество рейтинговых баллов по итогам участия в четырех важнейших турнирах сезона.

Сам чемпионат СЗФО – один из самых значимых турниров сезона, он является отборочным для участия в чемпионате страны. Для попадания на еще более высокий уровень сборной Коми, костяк которой состоял из ухтинцев, нужно было завоевать первое место в общем зачете, но, как и в прошлом году, получилось взять лишь серебро. Первенствовали калининградские спортсмены.

Ярослав СЕВРУК

Фото из архива «Республики»