Подспорье для молодых родителей

В городах и районах Коми продолжается вручение первых сертификатов на региональный семейный капитал при рождении первенца, информирует официальный портал региона.
Напомним, это новая мера поддержки молодых семей в республике. Она введена с 1 января 2020 года по инициативе главы региона Сергея Гапликова. Семейный капитал можно будет использовать для улучшения жилищных условий семьи, на образование ребенка, платные медицинские услуги, текущий капремонт и перепланировку жилья или же допускается единовременная выплата один раз в календарный год в размере не более 25 тысяч рублей, а также ряд других вариантов применения сертификата.
В Усинске такие сертификаты вручены сразу четырем молодым семьям, в Ухте – трем семьям.
В столице нефтяников церемония состоялась в городском загсе. Одна из женщин не смогла присутствовать на торжественном мероприятии, поэтому глава городского округа Николай Такаев навестил новорожденного и его мать в больнице, где и вручил денежный сертификат.
– Сегодня я с большим удовольствием вручал от имени главы Республики Коми Сергея Анатольевича Гапликова четырем усинским семьям сертификаты на региональный семейный капитал при рождении первенца. Для меня это очень почетная и приятная миссия. Уверен, что 150 тысяч рублей станут приятным подспорьем для молодых родителей. Желаю новорожденным усинцам Карине, Платону, Дмитрию и Кириллу крепкого здоровья, большого счастья на жизненном пути, – сказал Николай Такаев.
В Ухте сертификаты торжественно вручили семьям, в которых первенцы появились в самом начале января наступившего года: Михаил Лошкарев родился 3 января, 4 января на свет появился Роман Урих, а 8 января – Варвара Колочавин. Их матерей уже выписали, сейчас они находятся со своими малышами дома.
От имени Сергея Гапликова и главы Ухты – руководителя администрации города Магомеда Османова его первый заместитель Петр Артемьев пожелал молодым родителям душевных и физических сил, любви, а малюткам – крепкого здоровья.
В Сысольском районе сертификат на 150 тысяч торжественно вручили жительнице села Визинга Ксении Леоновой. От имени главы республики ее поздравил руководитель администрации района Роман Носков.
Лина ПЕРОВА
Фото rkomi.ru
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