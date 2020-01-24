Дорожники столицы борются с последствиями снегопадов

По информации Коми ЦГМС, за декабрь в Сыктывкаре выпала двукратная норма осадков. За прошедший период января тоже зафиксировано двукратное превышение месячной нормы. После обильных снегопадов в течение 21 и 22 января дорожники столицы вывезли из города 3800 кубометров снега.

По поручению мэра Натальи Хозяиновой в городе усилена работа по расширению проезжих частей. Чтобы справиться с повышенным объемом вывоза снега, Дорожное хозяйство столицы привлекло на подряд дополнительные самосвалы с объемом кузова до 20 кубов. Таким образом, всего с начала сезона силами столичных дорожников из Сыктывкара вывезено 123,2 тысячи кубометров снега, за январь – 66,3 тысячи кубов.

По словам Натальи Хозяиновой, которая в минувшую среду проинспектировала состояние дорог в городе, по ним хотя и можно проехать, но заужение существенно затрудняет передвижение и снижает количество парковочного пространства. Соответствующие поручения по исправлению ситуации даны управлению ЖКХ и Дорожному хозяйству.

Галина ГАЕВА

Фото администрации Сыктывкара