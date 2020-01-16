«Парламентская газета» опубликовала результаты проведенного в Китае опроса о количестве прочитанных книг в год жителями Поднебесной и сравнила с данными аналогичного опроса россиян, проведенного в августе 2019 года ВЦИОМ. В Китае в прошлом году один гражданин в среднем прочитал восемь книг, включая три электронных. В России в среднем читают примерно пять книг за три месяца. Больше всего проводят время за книгой люди старшего поколения и те, кто не активно пользуется интернетом. Как часто вы читаете книги?

Вячеслав Камашев, педагог дополнительного образования, Сыктывкар:

– Был период, когда продавцы книжных магазинов были уважаемыми людьми. У них можно было узнать, когда будет подписка, и с ночи занималась очередь, но, как правило, экземпляров было мало. Книги я в основном покупал в глубинках и союзных республиках. И, конечно, незабываемый период «толстых журналов», когда на работе разделялись, кто какой журнал выписывает, а потом менялись (чтобы не пропустить новинки). Сейчас открываю для прочтения только какие-то эпизоды из классиков. И так как занимаюсь краеведческой исследовательской деятельностью с детьми, то через меня проходит много литературы (источников). Их в количествах вряд ли стоит оценивать.

Николай Белых, пенсионер, Сосногорск:

– Книги читаю регулярно. Задача старшего поколения – привить любовь к чтению у детей и внуков, чтобы развить их кругозор и мышление.

Дмитрий Пастухов, инспектор по производственным вопросам ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» города Микуня»:

– Касаемо всякой технической литературы, думаю, что тут она не в счет. А к художественной литературе у меня иной подход, и «вал по плану» или «выше, дальше, быстрее» – это не та позиция для меня в данном случае. Я выбираю такие книги, чтобы читать их как чашечку кофе. Ведь ее можно выпить залпом, а смысл? Я растягиваю удовольствие и не укладываюсь даже в среднестатистического россиянина по «плану по валу» по «прочтению единиц текста на душу населения».

Василий Лютоев, руководитель МАУ «Усть-Вымспорткомплекс»:

– Я читаю 15-20 книг в год.

Мария Кузьбожева, пенси-онер, Сыктывдинский район:

– Я довольно много читаю – и бумажные, и электронные книги. Дома, перед сном, в дороге (мне много приходится ездить) читаю с планшета, так удобнее, потому что не требуется освещение, а значит, это не мешает никому. Если попадает увлекательная книга, читаю «запоем», и муж относится к такому моему поведению с терпением. К сожалению, не так часто попадают настолько интересные авторы. В среднем, наверное, приходится более 30 книг в год.

Павел Дуркин, пенсионер, Усть-Цилемский район:

– Книга для людей старшего поколения, родившихся в годы существования СССР, является настольной. Она – источник получения дополнительных знаний, повышения кругозора, культуры, всего доброго и хорошего. Прочитываю ежедневно газеты и минимум раз в месяц книгу военно-патриотического содержания, о работе правоохранительных органов, истории района и республики. Люблю читать также и детские книжки для пятилетней внучки.

Владимир Хомяков, пенсионер, Вуктыльский городской округ:

– Читаю постоянно, чтение книг обязательно нужно для всестороннего развития личности. Интернет распыляет внимание, много отвлекающей ненужной информации, а книга – лучшее лекарство для души.

Александр Лютоев, заместитель главного редактора районной газеты «Вперед»:

– Читать книги раньше очень любил – романы, повести, детективы, фантастику. Сейчас читать времени нет, да и глаза сильно устают за целый день работы за компьютером или читкой газетных полос. Из газет регулярно читаю свою и «Трибуну», в обед – новости в интернете, просматриваю книжные новинки и публикации в электронном виде, больше по истории и о современной жизни в мире. Книг целиком читаю или перечитываю мало, за год пять-шесть, не больше.

Николай Онищик, глава сельского поселения «Ёдва», Удорский район:

– Лично я за год читаю 15-20 книг, которые приобретаю сам в магазине или заказываю по почте.

Подготовила Лина ПЕРОВА

Фото Анны ПОТЕХИНОЙ