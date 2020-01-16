Дважды рожденный

Официально погибший в 1945 году, Николай Полин отвоевал у смерти еще полвека жизни

Уроженец Коми края младший лейтенант Николай Полин официально считался погибшим на Великой Отечественной войне: в январе 1945 года был тяжело ранен в бою и скончался в Венгрии. В селе Пилишсанто на обелиске братской могилы в списке двадцати семи захороненных советских солдат выбито имя Николая Полина. Матери героя Наталье Дмитриевне была отправлена похоронка. Имя воина можно найти и на одной из гранитных плит у мемориала «Вечная слава» в Сыктывкаре.

Но во время похорон тяжело раненный лейтенант очнулся и увидел санитаров. Позвать их сил не хватило, и Николай лишь слегка пошевелил рукой, что и спасло его. Кто-то заметил это, и «ожившего» бойца срочно отправили в госпиталь. Лечение затянулось больше чем на год.

О чудесной истории спасения солдата и его дальнейшей послевоенной судьбе можно узнать на открывшейся 14 января в отделе истории Национального музея Коми выставке «Рожденный дважды». Здесь представлены его воинские награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и юбилейные медали. Есть и боевая медаль за взятие Будапешта. Также в экспозиции фотографии, документы и многочисленные картины Николая Полина. Небольшая экспозиция стала первой в серии выставок Национального музея Коми, посвященных 75-летию Великой Победы. Напомним, в честь юбилея Победы президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году в России Года памяти и славы.

На открытии выставки о своем отце рассказала дочь героя Тамара Николаевна Куликова (Полина). Родился Николай Полин в 1919 году в многодетной деревенской семье в селе Койтыбож в День Николы зимнего – 19 декабря. Всего в семье было одиннадцать детей, а Николай оказался предпоследним. В 1930 году после гибели отца дети осиротели, но Николай сумел получить среднее образование.

Семья переехала в столицу Коми автономии, Николай учился в сыктывкарской образцовой средней школе №2. Он увлекся литературой и в старших классах начал писать стихи. Его первое стихотворение было опубликовано в 1934 году в журнале «Войвыв кодзув». Старшеклассник прославился стихотворением, посвященным челюскинцам. И во многом благодаря этому своему произведению был замечен и сразу после окончания школы приглашен на должность литературного редактора в Коми книжное издательство.

В 1939 году его призвали в армию и направили на Дальний Восток. Через полгода учебы в Благовещенской школе младших командиров Николай получил звание младшего сержанта и был зачислен на службу в пехотную часть командиром стрелкового отделения. После службы планировал продолжить учебу в Ленинграде. Но началась война. Николай подал на имя командира два рапорта с просьбой отправить его на фронт. И только после третьего, совпавшего по времени с поступившим в часть приказом о формировании маршевой роты для Западного фронта, он был зачислен на должность старшины этой роты. Почти месяц он ехал с Дальнего Востока на запад. На станции Инза Куйбышевской области его с товарищами направили в учебную стрелковую бригаду. Через полмесяца был дан приказ отправляться в район действующей армии, а роту ввели в батальон прорыва.

Открытие выставки «Дважды рожденный» в Национальном музее Коми приурочено к знаменательной дате в истории Отечества. Ровно 75 лет назад, 13 февраля 1945 года, после тяжелейших боев был взят город Будапешт. В честь этой победы в Москве был дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. Венгрия среди всех союзников Гитлера сопротивлялась Советскому Союзу дольше всех – до марта 1945 года включительно. Венгерская операция оказалась самой кровавой, беспощадной, тяжелой и длительной среди всех операций Красной армии в Восточной Европе. Особым ожесточением отличалась битва за Будапешт. Советские войска старались щадить город и горожан, в отличие от союзников и самих немцев, которые применяли тактику выжженной земли. Но были и венгры, воевавшие на стороне Красной армии. Были созданы две дивизии, которые впоследствии составили основу Венгерской народной армии и вошли в оперативное подчинение III Украинского фронта. Вместе с советскими

войсками они освобождали Венгрию от нацизма. Безвозвратные потери Красной армии в ходе Будапештской операции составили более 80 тысяч человек, ранеными – более 240 тысяч человек. Потери противника – до 50 тысяч убитыми и 138 тысяч пленными.

Сохранилось воспоминание Николая Полина о том, как однажды ночью он с соратниками пробрался в занятое немцами село Михайловка (на берегу Южного Буга). К ним позднее присоединились прошедшие через линию фронта бойцы вышедшего из окружения батальона. Вместе они напали на врага, и немецкие солдаты оставили свои позиции. Но утром, когда рассвело, немцы поняли, что советских солдат совсем немного, и они оттеснили красноармейцев к берегу. Скоро у оборонявшихся стали кончаться патроны, и Полин вплавь через весенний Буг поплыл за патронами. Обратно он возвращался в темноте уже на надувной лодке с тяжелыми ящиками. Но рядом разорвалась мина, лодка перевернулась, Полин оказался в воде. Он не утонул и даже дотащил до берега ящики с патронами. К утру через реку переправились на плацдарм другие батальоны полка и пошли в наступление. Тогда в бою осколки разорвавшегося снаряда ранили Николая в голову и в глаз. Он пролежал в полевом госпитале около двух месяцев. А потом его, как имеющего среднее образование, а таких в то время в армии было не так уж много, направили на курсы офицерского состава. После окончания учебы младший лейтенант Николай Полин прошел в должности командира стрелкового взвода по Молдавии, Румынии и Венгрии. И был тяжело ранен в боях за Будапешт.

«Освобождал столицу Венгрии Будапешт, – позднее вспоминал он. – Тяжелейшие бои за каждую улицу, каждый дом. Вдруг приказ – срочно перебросить часть в район озера Балатон. Там обнаружены крупные силы врага. И там с тяжелым ранением в ногу, не способный двигаться, я все-таки стрелял даже тогда, когда из тридцати бойцов во взводе осталось в живых только восемь. Потом – резкий разрыв снаряда и долгое беспамятство».

Его подобрали с поля боя вместе с убитыми. По найденным в кармане документам доложили командованию, что Полин погиб 8 января 1945 года. И понесли к братской могиле, чтобы похоронить. Его имя так до сих пор и значится под девятым номером на братской могиле №8 павших воинов у села Пилишсанто, а сам он навсегда остался в официальных списках погибших в этот день.

Но случилось чудо, и судьба даровала ему жизнь. После ранения Николай перенес шесть сложных операций, провел шестнадцать месяцев в госпитале. За три месяца до дня победы родственники получили на него похоронку. Когда Полин, немного окрепнув, смог написать домой письмо, то мать не поверила в то, что это весточка от ее сына. Она даже отправила ответ на адрес госпиталя, в котором благодарила за такого рода сочувствие, решив, что послание от имени сына сочинил друг Николая.

Вернулся воин домой только в апреле 1946 года. Одноногого инвалида-ветерана с костылями в Сыктывкар сопровождала медсестра. Но Николай не сломился. Он женился и своими руками возвел дом на краю летного поля сыктывкарского аэропорта. С женой Марией Егоровной, которая до пенсии работала преподавателем, Николай Осипович прожил в своем доме до конца жизни. Здесь они вырастили единственную дочь.

– Внуки Светлана, Сережа и Катерина также выросли в дедовском доме в Лесозаводе, – рассказала дочь ветерана. – Отец любил писать их портреты.

Советская власть предлагала ветерану войны благоустроенную квартиру, но он отказался. Он научился ходить на протезе, пошел работать воспитателем в ремесленное училище №6. Возле училища вместе с подопечными заложил сад. А в своей родной школе создал музей боевой и трудовой славы, организовал поисковый отряд «Ласточка». Ребята занимались сбором материалов о погибших на войне солдатах. Благодаря деятельности «Ласточки» в список погибших на фронтах Великой Отечественной войны, который увековечен в сыктывкарском мемориале «Вечная слава», была включена еще 41 фамилия. Николай Полин каждый год 9 мая приходил к Вечному огню и возлагал цветы к мемориалу, где среди прочих не вернувшихся с фронта сыктывкарцев значится и его имя.

Уже в зрелые годы Николай Полин всерьез занялся живописью. Он рисовал лесные пейзажи, деревенские избушки, портреты жены, матери, отца, внуков. Сохранился и автопортрет. Но никогда не рисовал войну. Среди его работ известна только одна, посвященная этой теме. Ее сюжетом стали не фронтовые подвиги и солдатская удаль, а нелегкая жизнь в тылу. На картине – комната с заклеенными крест-накрест окнами и осыпавшимися стенами, из мебели – пустой шкаф и практически пустой стол, за которым сидят пожилая женщина и маленький мальчик. Всего в творческом наследии художника более сотни работ. Коллекцию хранит дочь фронтовика. Часть работ находится в музеях и около десятка картин в фондах Национальной галереи Коми. Также Полин занимался резьбой по дереву, писал стихи, участвовал в художественной самодеятельности.

В старости боевые ранения стали чаще напоминать о себе, ветеран перенес инфаркт, стал инвалидом I группы. Николай Осипович Полин ушел из жизни спустя полвека после возвращения домой – 29 февраля 1996 года. На этот раз его похоронили на родине – в селе Ыб. Как пояснила «Республике» дочь героя, из этого сыктывдинского села родом жена Николая, и он сам попросил похоронить его там.

Артур АРТЕЕВ

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