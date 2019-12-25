Нацпроекты по-корткеросски

Район встречает Новый год с тремя новыми современными учреждениями

Как реализуются нацпроекты «Демография», «Здравоохранение» и «Культура» в Корткеросском районе, оценили глава Коми Сергей Гапликов и профильные министры во время рабочей поездки 24 декабря. В селе Большелуг построен детский сад, в Аджероме открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, а в Корткеросе обновилась Центральная библиотека имени Михаила Лебедева, которая теперь имеет статус модельной.

Детский сад в Большелуге закрыли в 2010 году, на все сельское поселение остался только садик в Выльыбе, в шести километрах. Туда же возят малышей из деревень Ивановская и Зулэб. Но садик в Выльыбе маленький, рассчитан только на 34 ребенка, к тому же и здание старое, деревянное, построенное в 1971 году, там нет ни музыкального зала, ни методического кабинета, пищеблок и прачечная находятся в других зданиях.

– Очень долго мы ждали детсад в Большелуге, куда только не писали и не обращались. В 2016 году, когда к нам в село приезжал Сергей Гапликов, я передала ему письмо с просьбой, – рассказала заместитель председателя совета ветеранов села Анна Попова. – И вот наконец нам построили новый детский сад. Спасибо всем, кто его проектировал, строил, тем, кто будет в нем работать. Зайдешь и радуешься: красиво и уютно, в группах тепло, даже пол теплый, в раздевалке есть сушилка, а это очень важно, ведь дети с прогулок часто в сырой одежде приходят. Условия гораздо лучше, чем в старом деревянном здании.

Как рассказала министр образования и молодежной политики Коми Наталья Якимова, новый сад появился в рамках реализации национального проекта «Демография». Строительство началось в конце прошлого года, сейчас здание уже полностью готово и отделано, в него завезли мебель. Откроется детсад в первом квартале следующего года, после того как получит лицензию на образовательную деятельность.

– Наша задача – обеспечить даже самых маленьких местами в детских садах. И в селе Большелуг тоже есть такая потребность, чтобы дети до трех лет посещали садик, – пояснила министр. – И мы на уровне правительства приняли решение о строительстве нового здания на 50 мест, в том числе 15 мест для малышей от полутора до трех лет. Садик действительно современный, соответствует всем требованиям Роспотребнадзора, Госпожнадзора, и нашим детям здесь будет тепло, уютно и комфортно. Перспективы у села, конечно, есть, здесь рождаются дети, здесь большая школа, которая тоже укомплектована полностью. Есть спортивная школа. В Большелуге и соседних деревнях есть малыши, и мы надеемся, что здесь и дальше будут рождаться дети. Специалисты, весь необходимый персонал для работы в садике есть, учреждение просто переедет сюда из старого здания в Выльыбе. Дальше планируем строить детсады и в других населенных пунктах, у нас есть стратегическая карта развития. Например, начинается строительство детского сада в Эжве, в Выльгорте. В следующем году запланировано строительство садика в Усть-Куломе.

Новый детсад одноэтажный, кирпичный, с утеплением, состоит из двух групп на 25 детей каждая. Группы смешанные, одна комплектуется из детей ясельного и младшего возраста, другая – старшего дошкольного и подготовишек.

Сергей Гапликов заметил, что в зависимости от того, как меняется инфраструктура на селе, появляются новые детсады, люди начинают принимать решения – заводить ли им детей, оставаться ли жить здесь.

ФАП в Аджероме с квартирой для фельдшера построен на условиях государственно-частного партнерства. По словам министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина, процесс этот был непростым: начали возводить здание почти четыре года назад, а завершили в конце 2018-го – подрядчики менялись, последующий исправлял сделанное предыдущим. Когда наконец достроили здание, еще почти год решали вопрос с водоотведением, врезкой в канализационную сеть. Это последний из 11 ФАПов, построенных в Коми по методу ГЧП.

– Сейчас ФАП полностью готов, получили санэпидзаключение, выдали лицензию, и уже второй день здесь принимают посетителей, – рассказал министр. – На строительство затрачено порядка пяти миллионов рублей. Раньше здесь был ФАП на втором этаже детсада, требованиям соответствовал лишь условно. С августа в Аджероме работает молодой специалист, сама она из Сыктывкара, здесь у нее живут бабушка с дедушкой, и она приняла решение переехать в село. Мы с ней еще на этапе обучения заключили договор, она получила компенсацию 500 тысяч рублей по программе «Земский фельдшер».

Та самая молодой специалист, заведующая ФАПом Надежда Кудряшова рассказала, что переехала в Аджером с дочкой, уже заселилась в новую квартиру в этом же здании. Муж пока служит по контракту в Мурманской области, к семье присоединится позже.

– Никто меня сюда специально не заманивал, я сама решила приехать. Мне всегда в деревне нравилось, хоть я и городская, – рассказала фельдшер. – Работать здесь мне нравится, первый месяц немного страшновато было, сейчас привыкла, люди здесь хорошие. Пациентов довольно много, обычно по 20-25 человек в день приходят – на прием, процедуры, прививки. В новое здание ФАП только-только переехал, и, могу сказать, оно просто идеальное – современное, благоустроенное, оборудование новое. Минусов нет.

Не минус, но несколько спорный момент все же есть: отопление в ФАПе электрическое, а это далеко не самый экономичный вариант. Сергей Гапликов напомнил, что в ближайшие годы в Коми нужно построить 114 новых фельдшерско-акушерских пунктов, чтобы на всех сельских территориях люди получали медицинскую помощь в современных, оборудованных всем необходимым (и даже сверх того) учреждениях, 19 ФАПов нужно возвести в следующем году. По мнению руководителя региона, нужно еще поработать над тем, какой энергоноситель нужно применять при проектировании, строительстве таких объектов, хорошим вариантом мог бы быть пеллетный котел. Кроме того, не должно быть таких историй, когда ФАП строится по три-четыре года. В идеале конструкции по типовым, адаптированным для севера проектам должны изготавливать на заводе, потом привозить на место и собирать максимум за четыре месяца. Также перед регионом стоит задача дополнительной квалификации фельдшеров, чтобы они могли на высоком уровне консультировать пациентов, не отправляя их по любому поводу в райцентр.

Завершилась рабочая поездка в Корткеросе, где после модернизации открылась Центральная библиотека. Ей в этом году исполнилось уже 118 лет. Открытая в 1901 году при Корткеросском начальном училище, библиотека неоднократно переезжала, в нынешнем здании она обосновалась в 1998 году. Но сейчас, заходя в него, уже не веришь, что это все те же самые помещения, в которых учреждение прожило двадцать лет с лишним, настолько сильно поменялась «начинка». Библиотека стала современной, многофункциональной и очень стильной. Интерьеру читального зала с высоченным потолком, под который уходят стеллажи с книгами, меньшими стеллажами на колесах, которые можно легко передвигать, если нужно видоизменить пространство, оригинальными диванчиками и светильниками, лесенкой, уходящей на балкон, позавидует не одна городская библиотека.

– К этому проекту мы шли долго, целых три года, вместе с населением разработали концепцию, режим работы, думали, какие функции должны быть у библиотеки, – рассказала директор учреждения Светлана Челпанова.

В холле библиотеки установили информационный киоск, подобные можно увидеть в банках и больницах, а вот в учреждениях культуры это большая редкость. С его помощью можно узнать историю библиотеки, зайти на ее сайт, подписаться на страницы учреждения в соцсетях, посмотреть афишу мероприятий и многое другое. Появилась и специальная зона мастер-классов, где можно, например, порисовать 3D-ручкой и распечатать свои работы на 3D-принтере. Появилось новое оборудование для кружка робототехники, мульт- и видеостудии.

В библиотеке, которая теперь имеет статус модельной, обновился и книжный фонд – приобретено 3700 книг, оформлена подписка на 110 периодических изданий.

Библиотека преобразилась благодаря национальному проекту «Культура», на внедрение модельного стандарта в ней направлено 10 миллионов рублей из федерального бюджета, девять миллионов – из регионального и муниципального.

– У меня просто нет слов, чтобы описать то, что я здесь увидел, – заявил Сергей Гапликов. – Сегодня, общаясь с молодежью, понял, насколько они во всем этом заинтересованы, насколько давно это было востребовано. Ну и, конечно, комфорт и уют, которые здесь есть, отвечают самым взыскательным требованиям. Будем стараться, чтобы и другие библиотеки Коми соответствовали самым высоким стандартам.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru