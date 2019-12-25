Детский омбудсмен в Коми избавилась от приставки и.о.

Татьяна Козлова назначена на должность уполномоченного по правам ребенка в Республике Коми. Соответствующее распоряжение глава региона Сергей Гапликов подписал 24 декабря.

Напомним, на посту детского омбудсмена в статусе и.о. основатель и руководитель благотворительного фонда «Сила добра» Татьяна Козлова сменила Нелли Струтинскую. Назначение состоялось 10 июля 2019 года.

За пять месяцев работы на посту детского омбудсмена Татьяна Козлова выступила с заявлением ввести комендантский час после нападения волка на девочку в Едве, призвала ввести меры безопасности на участке резонансного ДТП в Сыктывкаре, где погибли мужчина и четырехлетний мальчик, посетила с инспекцией ряд социальных и учебных заведений.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru