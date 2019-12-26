Перспективы столицы

Сыктывкару необходим закон о статусе столицы, чтобы лицо республики соответствовало высоким требованиям, предъявляемым к главному городу региона. Такое единодушное мнение высказали члены президиума Госсовета Коми в ходе обсуждения перспектив Сыктывкара.

Как напомнила спикер парламента Надежда Дорофеева, вопрос о статусе столицы поднимался еще во времена мэра Сергея Катунина и позже, но так и остался пожеланием. Теперь же, в преддверии 240-летия Сыктывкара, столетия Республики Коми и проведения в городе крупных международных соревнований, пора реанимировать это предложение. Благодаря такому закону Сыктывкар получит отдельное финансирование на осуществление столичных функций.

Этот и многие другие вопросы были адресованы недавно вступившей в должность столичного градоначальника Наталье Хозяиновой, которая, кстати, является первой женщиной – мэром Сыктывкара. Она рассказала парламентариям о перспективах столицы Коми.

Строительство социальных объектов

Первое, о чем доложила мэр, это строительство школ и детских садов. К первому сентября 2020 года распахнет свои двери новая школа на 600 мест в пригородном поселке Краснозатонский. Сейчас к возведенному зданию уже подведено тепло. В следующем же году планируется передача правительством Коми школы на 1200 мест в микрорайоне Орбита в муниципальную собственность. После этого властям столицы предстоит не только организовать учебный процесс, но и решать сопутствующие вопросы по обслуживанию школы. К 2023 году планируется строительство школы на улице Ручейной. Ведутся переговоры с одной из крупнейших строительных компаний города о проектировании пристройки к школе №3 в микрорайоне Орбита, что позволит расширить мощности учреждения до тысячи ученических мест. В обозримом будущем новый корпус появится и у столичной школы №21. Он разместится на землях бывшего центрального рынка. Мэрия сейчас продолжает выкупать эти земли и переводить их в муниципальную собственность. В перспективе – строительство школы на 600 мест в местечке Емваль Эжвинского района – по такому же проекту, что и в Краснозатонском.

Не менее активная работа ведется и по возведению детских садов. Благодаря этому, как пообещала Наталья Хозяинова, очередь в детсады в Сыктывкаре будет ликвидирована к началу 2021 года. Начато строительство детсада на 270 мест в микрорайоне 3А Эжвы (завершение – осенью 2020 года), будут построены садики в местечке Кочпон-Чит и на улице Тентюковской. Продолжится практика выкупа нежилых помещений на первых этажах новостроек и обустройства их под детские группы. В этом году такое помещение выкуплено в доме по улице Громова, 51, сейчас идет оформление документов в зданиях по улицам Ветеранов, 12 и Тентюковской, 475. Это позволит создать еще 120 дополнительных мест для дошколят. В планах ежегодно по такой схеме вводить не менее 70 мест, но поскольку предприниматели активно включаются в этот процесс – целенаправленно отводят площади на первых этажах под детские садики и предусматривают свои имеющиеся помещения, устройство детей в дошкольные учреждения ускорится. В 2020 году планируется ввести около 500 новых мест в садиках.

Еще четыре группы в следующем году откроются в частных детских садах. Власти города прорабатывают с минобразом республики возможность помочь предпринимателям получить лицензию на образовательную деятельность для детей дошкольного возраста, а значит, включить их в муниципальное задание и установить родительскую плату в частных садиках на уровне платы в муниципальных садах, чтобы родители имели право на компенсацию родительской платы.

Также мэр вкратце упомянула строящиеся спортивные и культурные объекты – в Верхней Максаковке появится универсальная спортплощадка и откроется спортзал в бывшем здании автомеханического техникума, а на улице Лесопарковой в 2021 году начнут строить лыжную базу. В Лесозаводе построят библиотеку.

Модернизация инфраструктуры пригородных поселков

Этой теме градоначальник уделила особое внимание, поскольку пригороды сейчас застраиваются очень активно. В первую очередь есть вопросы по водоснабжению новых домовладений, решать их намерены с помощью бурения скважин. Начата разведка месторождений подземных вод в районе Краснозатонского – Максаковки. Средства на новые скважины предусмотрены в нацпроекте «Экология». Кроме того, предполагается строительство водовода от Краснозатонского до поселка Седкыркещ, который пройдет через реку Вычегду.

От Краснозатонского до ЛДК в местечке Лесозавод проложат канализацию через поселок Выльтыдор и реку Сысолу.

А вот проект газификации местечек Ягкар, Шор-дор и Шор-дор-2 в Верхней Максаковке подлежит корректировке. Как объяснила Наталья Хозяинова, проект предусматривал прокладку 200-метрового участка газопровода в лесопарковой зоне. Но изменилось федеральное законодательство в сфере охраны лесов, вводящее на это запрет. Исправленный проект в следующем году отправят на новую экспертизу. Планируется завершить газификацию этих 500 земельных участков в 2022 году.

Также в пригородах продолжится обустройство дорог, прокладка тротуаров и ливневок, проведение уличного освещения. Разработаны соответствующие долгосрочные планы по новому кварталу в районе улицы Лесопарковой (в 2020 году), микрорайону Шор-дор-2 и Сосновой поляне (в 2021 году). Суммарно здесь построят 14 километров дорог. Аналогичные работы намечены в местечках Емваль и Кочпон-Чит. Всего, по предварительным расчетам, потребуется около миллиарда рублей.

Переселение из ветхого жилья

В текущем году власти города приступили к реализации республиканской программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, рассчитанной до 2024 года. В нее вошли 34 дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, в которых проживает 364 семьи (1076 человек). Общая площадь – 16,7 тысячи квадратных метров. Для расселения этих жителей городские власти намерены купить квартиры на первичном и вторичном рынках либо напрямую у застройщиков, потратив на эти цели 1,03 миллиарда рублей. Первый этап этой программы рассчитан до 2020 года, в него попали всего восемь домов.

– Две квартиры, которые мы планировали для муниципального жилья, приобретены. По 13 квартирам также состоялись аукционы, в апреле планируем подписать контракт, и застройщик даст нам эти квартиры. А из 49 квартир, которые были частными, на сегодня по выкупу мы заключили 45 соглашений. Осталось четыре соглашения. В каждой семье разные истории: кто-то вступил в наследство, кто-то, к сожалению, сидит, кто-то лишен родительских прав. Сейчас дорабатываем все с юристами и нотариусами, и в январе четыре соглашения будут заключены, – рассказала Наталья Хозяинова.

По ее словам, 34 дома для Сыктывкара недостаточно, поэтому сейчас с минстроем прорабатывается вопрос об ускорении реализации программы. В республиканской программе переселения на 2020 год Сыктывкар не участвует, поэтому в городскую программу внесены изменения. После согласования будет включено еще 1,2 тысячи квадратных метров.

Как отметила мэр, в городе остается еще 125 ветхих деревянных домов, которые пока не вошли в программу переселения. В этой связи власти столицы обратились в минстрой Коми, чтобы для Сыктывкара была разработана отдельная программа. К тому же известно, что республика по примеру Москвы будет реализовывать программу реновации. Подробности градоначальник не озвучила, но выразила надежду, что в январе 2020 года город приступит к разработке этого жизненно важного проекта.

Кроме того, с 2013 года в столице реализуется программа развития застроенных территорий, которая предполагает снос 107 «деревяшек» и строительство на их месте многоэтажек. На первом этапе должны снести 38 домов в границах улиц Нагорный проезд – Юхнина – Орджоникидзе – Карла Маркса – Оплеснина – Октябрьский проспект. Программу реализует Фонд жилищного строительства Сыктывкара. Один дом – в районе бывшего городского рынка – построен, в следующем году должен быть решен вопрос по Орджоникидзе, 56 и 58. Также с фондом власти рассматривают варианты по дому на Оплеснина, 14, где случился пожар. Дом включен в программу, рассматриваются варианты, чтобы переселить людей в 2020 году, но пока это планы.

В жилищном блоке своего доклада мэр упомянула и об обеспечении жильем детей-сирот. Из 449 судебных решений, которые обязана исполнить администрация города, 179 – по жилью для детей-сирот. Принято решение, начиная с 2019 года, ежегодно выделять на эти цели по 100 миллионов рублей, чтобы наконец закрыть очередь и начать направлять средства на реализацию инвестиционных проектов.

Благоустройство общественных территорий

По проекту «Формирование комфортной городской среды» в столице в этом году благоустроено 24 двора и восемь общественных территорий, из которых самая значимая – парк «Строитель». Окончательно работы завершатся в 2020 году – будут установлены туалеты и проведен дренаж.

Большие работы нынешним летом проводились в районе Стефановской площади, отремонтирован памятник красноармейцам и обновлен сквер, где установлена стела. Исторический центр будет преображаться поэтапно. В этом году отремонтировано девять фасадов, в следующем планируется привести в порядок еще 11. Как пояснила Наталья Хозяинова, с этим есть трудности, поскольку собственники квартир в старых домах приоритетным в рамках капремонта считают ремонт водосетей, канализации и так далее и только потом внешнего облика зданий.

В рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею с мячом будет благоустроена площадь рядом с республиканским стадионом и центральным бассейном. В следующем году также облагородят сквер перед зданием на улице Интернациональной, 108 и отреставрируют мемориал борцам за советскую власть в местечке Кируль.

Начнется благоустройство набережной. Позже, уже в процессе обсуждения, депутат Сергей Гагаузов задал вопрос, предполагается ли облагородить и территорию за гостиницей «Югöр», где не погуляешь, настолько замусорен спуск к реке. Но мэр пояснила, что это далекая перспектива, поскольку требуются очень большие средства. Федеральные деньги, которые получил город на обустройство набережной, предназначены прежде всего на берегоукрепление.

Разработан дизайн-код для адресных табличек и вывесок. Они должны быть на двух языках, правда, возникла неожиданная проблема – нужно правильно перевести названия на коми язык, для чего будут привлечены специалисты.

Будет также продолжена замена остановочных комплексов. По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в текущем году в Сыктывкаре отремонтировано 26 дорожных участков протяженностью более 35 километров на общую сумму 493 миллиона рублей. В 2020 году предстоит отремонтировать не менее 20 участков дорог. В приоритете – строительство объездной дороги от ТРЦ «Макси» до улиц Индустриальной и 1-й Промышленной.

Вопросы – ответы

Депутаты признались, что почерпнули из доклада градоначальника столицы много новой для себя информации, но вопросы все же остались. Спикер парламента Надежда Дорофеева, предложившая реанимировать закон о статусе столицы, поинтересовалась, как к этому относится мэр. Наталья Хозяинова сообщила, что предложила минфину рассмотреть вариант принятия отдельной региональной программы по поддержке столицы.

– Республика распределяет средства одинаково на все муниципалитеты. От минфина звучит, что для всех должны быть одинаковые условия. Соглашусь с этим, но если мы хотим выглядеть как столица, было бы неплохо предусмотреть отдельные меры поддержки. Большинство республиканских мероприятий проводится в Сыктывкаре, здесь расположено большинство органов власти. К городу повышенное внимание, инфраструктура растет, увеличивается количество дорог, а средств не хватает, – выказала свое отношение к проблеме Наталья Хозяинова.

Мэру были заданы острые вопросы по точечной застройке, которая в будущем приведет к транспортному коллапсу, плохой очистке улиц и дворов от снега, а также обеспечения доступной среды для маломобильных граждан, решения мусорной проблемы. В частности, на претензию вице-спикера Валентины Жиделевой о том, что в Орбите нагромождение новостроек, мэр ответила, что город имеет устаревший генплан, в котором развитие Орбиты не планировалось. Муниципальные власти не имеют права не разрешить застройщику строительство, если все разрешительные процедуры им пройдены. Были случаи, когда Наталья Хозяинова отказала заявителям и в результате получила протест прокуратуры, а в дальнейшем и суд встал на сторону застройщиков.

– Так как я сама подписываю разрешение на строительство, могу сказать, что если частник на земельном участке запроектировал строительство и проект прошел экспертизу, значит, проектировщик гарантирует, что там все нормы соблюдены в соответствии с законодательством, – отметила градоначальник.

Председатель комитета по социальной политике Сергей Артеев, спрашивая об организации уборки улиц, привел свежую статистику: с 1 ноября по 23 декабря в травмпункт Сыктывкара обратилось 2504 человека, из них с уличными травмами 2034. Все они пострадали из-за гололеда и неочищенных тротуаров. С претензиями на плохую очистку улиц мэр согласилась, но объяснила причину этого – уборочная техника города на 80 процентов требует замены. В настоящее время закуплено 10 единиц техники, а надо бы обновлять хотя бы 30-50 единиц в год. К тому же имеющаяся техника не готова к сюрпризам погоды. Например, нужны специальные насадки для рубки льда. В Российской Федерации таковые имеются, но в Сыктывкаре об их закупке никогда не задумывались. Недостаточно и работников. Не все готовы работать из-за обилия судебных дел, возбуждаемых по искам владельцев авто, поцарапанных грейдером. Виноваты в этом прежде всего сами владельцы машин, не реагирующие на объявления с просьбой убрать автомобили на время снегоуборки. Сейчас мэрия рассматривает варианты приглашения бульдозеристов и трактористов из районов, которые готовы работать вахтовым методом. Муниципалитет им предоставит жилье.

Еще одна поразившая депутатов информация – арендатор мусорного полигона в местечке Дырнос в три раза поднял тарифы на прием снега с улиц Сыктывкара. Как отметила мэр, теперь это обойдется в 26 миллионов рублей за сезон. За такие деньги впору подумать о снегоплавильной установке. Власти ведут переговоры с арендатором полигона, но он пока на уступки не соглашается.

Галина ВЛАДИС

Фото vk.com, gsrk.ru и из архива «Республики»