«Серебряные волонтеры» Коми получили признание

В региональном Доме дружбы народов 19 декабря подвели итоги конкурса проектов «серебряных волонтеров». Пятидневный конкурс стал частью первого республиканского слета «Серебряное созвездие», который собрал полсотни добровольных помощников почтенного возраста со всей Коми. Победу одержал проект «Мы вместе» инициативной группы из Ухты.

Масштабный слет «серебряных волонтеров» организован при грантовой поддержке правительства региона и проходит на базе оздоровительного центра «Максаковка» с 9 по 26 декабря. Устроители слета решили, что инициативным людям будут полезны не только оздоровительные процедуры, но и мощная образовательная программа, в том числе и участие в тематическом конкурсе проектов. Волонтеры представили на рассмотрение жюри 27 проектов. Кроме этого, по разным направлениям с ними работали эксперты, «прокачивая» те или иные умения. Например, вместе с экспертами пенсионеры погружались в событийное волонтерство.

«Серебряные волонтеры», будучи людьми старой закалки, почти в полном составе были в Доме дружбы еще за полчаса до начала мероприятия. Они были в фирменных белых футболках с логотипами слета, много шутили, делали совместные селфи. Умело пользовались смартфонами, мгновенно скидывая фото и тексты с впечатлениями о событии к себе на страницы в соцсетях. В общении с ними не ощущалось никаких возрастных границ. Эти боевые пенсионеры прекрасно ориентируются в терминологии, владеют всеми необходимыми навыками современных реалий. Недаром для них проходил даже специальный семинар, посвященный нетворкингу. Федеральный эксперт Елена Шилова, которая в прошлом году победила во всероссийском конкурсе «Доброволец России», рассказала добровольным помощникам о том, как «строить» свои социальные сети.

В основном среди «серебряных волонтеров» были женщины. Добровольные помощницы из Прилузского района Коми рассказали, что у них есть идея объединения всех волонтеров в муниципалитете в едином центре, потому что пока они все разрознены, и зачастую каждый работает сам по себе в своем селе.

– Мои морщины – не усталость, а опыт, поэтому и решил стать волонтером. Всегда есть те, кому сложнее, чем другим. А помогать – это счастье, – сказал мужчина из Инты, пожелавший остаться инкогнито.

Из 50 волонтеров, собравшихся из 20 муниципалитетов, было лишь двое мужчин. Вторым оказался Валерий Хозяинов из Сосногорска. Его проект «О прошлом и настоящем для будущего», направленный на сохранение культурного наследия Коми, победил в номинации «Память поколений». Валерий Хозяинов пишет исторические книги о селах и деревнях Сосногорского района.

Объясняя столь малое количество мужчин, в беседе с журналистом «Республики» одна из участниц сказала, что они просто менее активны, но, по ее мнению, ситуация скоро изменится.

– Все у них еще впереди. Подтянутся, – заверила собеседница издания.

На вручении премий выступила федеральный эксперт Мария Саушкина из Калининграда. Она руководила центром волонтеров во время прошлогоднего чемпионата мира по футболу. Выступая перед собравшимися, она отметила, что во время мундиаля «серебряные волонтеры» сыграли особую роль, они стали не просто помощниками, а настоящим тылом этого мирового события.

Председатель Коми республиканского совета ветеранов Людмила Жукова сказала, что есть стереотип, что пенсионеры только смотрят сериалы, но на самом деле это далеко не так:

– Испытываю гордость за вас, за то, сколько вы делаете и еще можете сделать. Доброта, порядочность, честность, а самое главное – отдача своей души. Все эти качества воплощены в вас, в «серебряных волонтерах». У вас есть большая задача – это передать опыт младшему поколению.

На подведении итогов конкурса выступали как приглашенные артисты, так и сами участники. Например, сорвав бурные аплодисменты, зажигательный танец в стиле рок-н-ролл исполнили ухтинки Людмила Богучарская и Галина Семяшкина. Проект ухтинок «Мы вместе», направленный на объединение «серебряных волонтеров», получил в итоге Гран-при. Второе место с проектом «Третий возраст» завоевала сыктывкарка Нина Козловская. Ее проект направлен на привлечение пожилых и людей с инвалидностью к овладению современными технологиями. Третье место занял проект «Крылья души», представленный большой командой из Воркуты. Цель проекта: самореализация граждан старшего поколения через волонтерскую деятельность. За первое, второе и третье места заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Коми Светлана Суворкина вручила денежные сертификаты на семь, пять и три тысячи рублей соответственно.

Ярослав СЕВРУК

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