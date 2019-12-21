Лыжные патриархи Коми

Валентин Парилов рассказал «Республике» о легендарной спортивной семье

Братьев Париловых неспроста называли «патриархами лыжного спорта Коми». В двадцатые годы прошлого века на самодельных лыжах они добегали от Сыктывкара до Архангельска и Москвы, а на войне с белофиннами настолько умело пользовались навыками лыжной подготовки, что заставляли врага трепетать. Накануне традиционных состязаний памяти этой спортивной семьи журналист «Республики» побывал в гостях у Валентина Парилова, сына старшего из шестерых братьев Париловых – Филиппа, чтобы подробно узнать о легендах регионального спорта.

До Москвы – на самодельных лыжах

Валентин Парилов живет в скромной квартире в центре Сыктывкара. На столе в большой комнате он заботливо разложил фотоальбомы. Новое поколение атлетов, выходя на старт соревнований памяти Париловых, должно знать о тех, кто стоял у истоков развития спортивного движения в Коми, говорит он, разбирая фотографии разных лет.

С особой гордостью и трепетом хранитель семейных реликвий показывает снимок 1928 года. Через эту фотографию, как через замочную скважину времени, можно увидеть в сборе всю семью Париловых, проникнуться истинным спортивным духом, понять, почему и по сей день проходят уважаемые всеми париловские лыжные старты. На фото – супруги Павел и Ольга Париловы, а рядом шестеро их сыновей и дочь. На обороте уникального снимка рукой деда Валентина Парилова – Павла, помимо прочего, написано: «Лыжи были собственного изготовления. Все лучшие лыжники Коми области, значкисты ГТО, ворошиловские стрелки».

Держа в руках альбом с фото, собеседник «Республики» рассказал, что в те далекие времена семейство Париловых проживало в частном доме на том месте, где ныне находится гостиница «Югöр»:

– Дед Павел Филиппович родился в Лальске, в Усть-Сысольске трудился приказчиком при магазине Торгового Дома Сумкина. Бабушка Ольга Ивановна была местной, занималась воспитанием детей и домашним хозяйством. Дед был столяром-краснодеревщиком, естественно, отлично умел мастерить и сам делал лыжи, которые были не хуже фабричных.

Все в этой большой семье жили в атмосфере спортивного духа. До войны и в послевоенные годы дети Павла и Ольги Париловых были неизменными победителями и призерами городских и республиканских соревнований по различным видам спорта, организаторами многих спортивных мероприятий, агитпробегов, лыжных переходов. Самым известным из переходов, в которых участвовали Филипп и Иван Париловы, стала всесоюзная лыжная эстафета по маршруту Усть-Сысольск – Москва, состоявшаяся в январе 1928 года. Причем бегали Париловы исключительно на лыжах, изготовленных отцом.

В номерах республиканских газет двадцатых годов прошлого века можно найти много интересных заметок о спортивных успехах «лыжебежцев Париловых». Например, в газете «Югыд туй» («Светлый путь») от 24 марта 1926 года описывается старт на десять километров по замерзшей реке Сысоле: «Яркий солнечный и сравнительно теплый день благоприятствовал бегам. К месту соревнования пришло немало зрителей. Выстрел… Старт дан… Быстро пускаются лыжники вперед». В этом соревновательном забеге участвовало шесть лыжных ходоков, трое из них – братья Париловы.

У младшего Сергея на втором круге сломалась лыжа, но он успел переменить ее и прийти к финишу третьим с результатом 56 минут. Первым пришел старший из братьев – Филипп, его время – 50 минут, а вторым с результатом 54 минуты – Иван Парилов. В те далекие годы еще не было разделения участников по возрастам: и стар и млад отправлялись на беговые баталии вместе.

Братья по лыжне – братья по оружию

Так вышло, что молодость братьев Париловых пришлась на годы тяжелейших политических потрясений. Пятеро из шестерых братьев прошли через тяготы войн. Один из них – Владимир – умер в результате несчастного случая. Валентин Парилов рассказал, что ему стало плохо во время очередных лыжных забегов:

– К сожалению, он ушел из жизни в раннем возрасте. Отец рассказывал, что можно было что-то сделать, если бы Владимир остался лежать на лыжне, а он был человеком очень скромным, отошел в сторону, чтобы не мешать другим бежать, прилег там, и все. Отец говорил, что дед всегда всех предупреждал, что если что-то подобное случится, то надо оставаться на лыжне, бегущие заметят, окажут помощь. В итоге заметили уже только тогда, когда стали подводить итоги соревнований, спохватились, пошли искать, а было уже поздно.

Трое из братьев – Филипп, Иван и Василий – были на Советско-финляндской войне. На так называемую зимнюю войну, которая проходила с ноября 1939 года по март 1940-го, отправляли в основном жителей северных регионов. Известно, что около трехсот уроженцев Коми было призвано на ту войну и более 60 из них погибли или пропали без вести. Тогда появился и первый Герой Советского Союза из Коми – Иван Марков.

Особенно драматично война, названная поэтом Александром Твардовским «незнаменитой», сложилась для Ивана Парилова. Вместе с сослуживцами уроженец столицы Коми попал в окружение, в ожесточенном бою его оглушило гранатой, и он потерял сознание. Дальше был вражеский плен, обмен на финского военнопленного и трудовой лагерь в родной республике.

– Наши товарищи в кавычках прямым ходом взяли и отправили его сначала в Котлас, а потом на строительство железной дороги на Воркуту. Дядю Ваню спасло то, что мой дед, а его отец Павел Филиппович был столяром-краснодеревщиком, делал любую мебель и научил этому сыновей. В бараках, где жили лагерники, не было ни скамеек, ни столов, ничего. А он все делал. Вплоть до 1946 года ни мы, ни его супруга с дочерью не знали, что он остался жив. Думали, что пропал без вести, – рассказал Валентин Парилов.

Василий Парилов, как и его старший брат Филипп, воевал на Советско-финляндской войне, а затем и на Великой Отечественной. Он был тяжело ранен, находился на лечении где-то в Средней Азии. После войны переехал в Ленинград, работал в НИИ, разрабатывал новые технологии связи для правительства, армии и флота. Оттуда и ушел на пенсию.

Братья Филипп, Сергей и Павел также внесли неоценимый вклад в победу над нацистской Германией. Все трое были призваны в ряды Советской Армии 9 июля 1941 года.

– Сергей Павлович попал на Карельский фронт. После войны он жил в Череповце, там и скончался. Его сын Володя тоже уже умер, осталась вдова Татьяна, – пояснил Валентин Парилов.

Павел Парилов был артиллеристом. Участвовал во множестве боев, дошел до Берлина, был участником Парада Победы в Москве. После войны вернулся в родной Сыктывкар, работал директором лесного техникума, а затем до выхода на пенсию занимался научной деятельностью в институте лесной промышленности КомиГипроНИИлеспром. Получив тяжелые ранения, живым с войны в столицу Коми вернулся и отец Валентина Парилова. В беседе с ним невольно возник вопрос: что помогло этим истинным героям, всем пятерым, невозмутимо взглянуть в лицо смерти, пройти сквозь все лишения и опасности и вернуться домой живыми?

– Отцовское воспитание, – не раздумывая ответил сын старшего из братьев Париловых. – С детства дед прививал им любовь к труду. Плюс был большим любителем природы и спорта. Детей приучал ходить на лыжах. Мой отец Филипп и его брат Иван шли в том знаменитом переходе до Москвы на самодельных санях по типу финских и на лыжах, сделанных отцом. Все братья тоже были мастерами на все руки, обладали не только смелостью, но и смекалкой, все благодаря воспитанию отца Павла Филипповича. Мне вот будет в мае 80 лет. Остались еще сын Павла Павловича Женя и две дочки Валя и Ольга. Наше поколение более-менее воспитано по примеру родителей. Я вот в детстве в Визинге бегал на лыжах, которые отец мастерил.

День, когда кончилось детство

Каждый год 9 мая Валентин Парилов идет в строю «Бессмертного полка», потому что память сильнее смерти, говорит он. Его отец отдал ради Великой Победы слишком много здоровья. Боевые ранения дали о себе знать, и Филипп Парилов умер в 1955 году, ему было всего 49 лет.

– Я хорошо помню тот теплый май 55-го. Мы жили в поселке Красная гора, Сысола разлилась, затопило низины. Мы, мальчишки, мне вот-вот должно было исполниться 15 лет, катались по лужам на сделанных из досок и бревен плотах. Бежит мать и кричит: «Валя-Валя, собирайся, пошли, отец скончался». С тех пор у меня детство кончилось, – с грустью констатировал собеседник издания. – Мать осталась одна. Старшая сестра училась в Коломне, в сельхозтехникуме, я учился в школе. Младшие сестры Таня и Тамара – школьницы. Брату Павлу исполнился тогда всего один год. Мне пришлось идти на работу. Работал с 15 лет, но официально устроился, когда мне было 17, в 1957 году, а до этого документы не оформляли. Работал слесарем по ремонту автомобилей в грузопассажирской автоконторе. Потом получил водительские права и отучился на водителя. Всю жизнь проработал в лесной промышленности. Трудовой стаж – 62 года.

Показывая старые фотографии, он с любовью вспоминает о своей работе, о тех машинах, на которых трудился:

– Это автопогрузчик с вилочным захватом Львовского автозавода. А вот это автолесовоз Соломбальского завода Т-63, это такая машина, когда сидишь за баранкой, а у тебя, извиняюсь за выражение, зад на высоте больше двух метров.

Валентин Парилов бережно хранит фотографии, дневниковые записи и газетные вырезки. Всю информацию об отце и его братьях. Особенную ценность представляет отцовский дневник. Это уникальное свидетельство о тех днях, которые сыктывкарец Филипп Парилов пережил на Советско-финляндской войне.

Филипп Парилов вел дневник более ста дней, в течение которых воевал на границе с Финляндией. В нем есть масса интересного, в том числе и об участии в кровопролитных боях, засадах, о том, как были в окружении. Есть подробности фронтового быта, например, как зарезали лошадь и сварили на обед конину с гороховым пюре: «Обед вышел вкусный и сытный, только вот третий день опять нет хлеба». Желая поскорее вернуться домой, он, перечисляя пожелания перед новым, 1940 годом, пишет, что на гражданке мечтает стать участником всесоюзного парада физкультурников.

А о том, как на войне помогает лыжная подготовка, свидетельствует описание его похода на лыжах в Питкяранту (в ходе войны в районе так называемого Питкярантского языка проходили одни из самых ожесточенных боев, обе стороны несли большие потери). В военной стенгазете тот поход окрестили геройским: «Я вместе с комбатом и политруком представлен к правительственной награде, и ряд других товарищей. Неужели мой поход на лыжах в Питкяранту являлся отважным геройским походом, что-то не верится».

Будучи в окружении, по приказу командования Филипп Парилов совершил разведывательный рейд из передовых частей к своим тылам по берегу и льду Ладоги с целью поиска подвоза боеприпасов и продуктов. За выполнение этой задачи он был награжден медалью «За боевые заслуги».

В этих записях, несмотря на описание тягот военной жизни: «лошадей кормить нечем, сами питаемся по сокращенной норме», он тем не менее всегда сохранял веру в светлые идеи коммунизма: «Красная Армия – интернациональная армия, на которую впоследствии ляжет историческая задача освободить рабочий класс и крестьян Запада и всего мира от ига капитализма. Мы являемся свидетелями этой исторической задачи и даже больше – ее участниками в освобождении финского народа от ига капиталистов и помещиков. Велика и почетна честь быть в рядах партии, которую 25 лет воспитывал Ленин, и теперь 16 лет ведет великий Сталин, и с оружием в руках защищать колыбель революции, город Ленина, и помогать финскому народу».

Потомки братьев Париловых не только сохраняют память, но и стараются находить новые факты о родных людях. Валентин Парилов сказал, что это важно для всей семьи, а самое главное – для внуков, подрастающего поколения. Кто знает, может быть, когда-то мы услышим и о звездах современного спорта из рода Париловых.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора и из семейного архива Валентина Парилова