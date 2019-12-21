В Выльгорте прошли париловские лыжные старты

На стадионе имени Раисы Сметаниной в селе Выльгорт Сыктывдинского района завершились лыжные соревнования памяти спортивной семьи Париловых. В стартах участвовало более трехсот спортсменов. Лидером в общекомандном зачете стала сыктывкарская спортшкола «Фаворит».

Соревнования памяти спортивной семьи Париловых проходят с 1988 года. Традиционно этот старт знаменует начало большого лыжного сезона для молодых лыжников из Коми, а кроме того, является и смотром юных дарований со всего региона. Спортсмены соревнуются в двух возрастных категориях: 15-16 лет и 17-18 лет. В заключительный день атлеты бежали дистанционные гонки свободным стилем. На стадионе в этот день был и Валентин Парилов, сын старшего из братьев Париловых – Филиппа. Он рассказал, что лично присутствовать на гонках и чувствовать соревновательный дух для него особенно важно.

Перед стартами лыжники обсуждали планы на гонки со своими наставниками, активно разминались и много шутили, будучи в приподнятом настроении. В беседе с журналистом «Республики» главный судья лыжных баталий Николай Чарин подчеркнул, что с погодой в этом году повезло:

– Конечно, все в отличном настроении. Погода такая, что рекорды бить можно.

Судьи на юношеских стартах с особым вниманием относятся к малейшим деталям. Они тщательно следили за соблюдением всех необходимых предстартовых формальностей, предельно строго – за экипировкой.

– Главное – надевайте вовремя палки, а то всегда суетитесь из-за палок, – посоветовал судья в предстартовом городке юным спортсменам.

Для некоторых спортсменов париловские состязания становятся дебютом на столь высоком уровне. Тут многие впервые проходят процедуру чипирования, необходимую для точнейшего определения результатов, а также встречают действительно высокую конкуренцию. Для поддержания спортивной формы участие в республиканских соревнованиях принимают и ребята из других регионов. Основную конкуренцию в этом году составили лыжники из Москвы и Московской области, завоевавшие восемь медалей за все дни гонок.

Тренер из Усинска Любовь Чупрова привезла команду из трех девушек и двух юношей. Некоторые из них участвовали в столь серьезных стартах впервые.

– Вот Алина Артеева у нас дебютантка, – показала она на скромно стоящую рядом спортсменку. – Сама я родом из села Бакур Ижемского района. У нас соседями были Рочевы. Всегда ставлю в пример воспитанникам наших прославленных лыжников, таких как Василий Павлович. А о семье Париловых нам хотелось бы узнать побольше. Информации очень мало.

Бодро размахивая руками, к гонке готовился один из самых перспективных юношей региона – Сергей Игнатов из Усть-Куломского района Коми. В первый день спортсмен завоевал бронзу в гонке классическим стилем. Он рассказал, что «уловом» пока не доволен, и выразил готовность побороться за золото в финальный стартовый день. В итоге среди юношей 15-16 лет Сергей Игнатов действительно показал лучший результат.

По итогам состязаний в общекомандном зачете среди спортшкол в возрастной категории 17-18 лет победила СШОР «Фаворит» (Сыктывкар), второе место заняла команда из Сосногорска, бронза досталась школе из Ижемского района. Среди юношей и девушек 15-16 лет золото также завоевала школа «Фаворит», второе место у ухтинской спортшколы, третье заняла команда Центра спорта и туризма Усть-Цилемского района.

Ярослав СЕВРУК

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