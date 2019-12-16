За каждой цифрой – ребенок

В республике обсудили реализацию плана Десятилетия детства

Глава Коми Сергей Гапликов призвал руководителей министерств и крупных предприятий собрать всю информацию и провести экспертную работу по оценке возможностей возрождения заброшенных в свое время баз отдыха, которые могут быть восстановлены и использованы для детского и семейного отдыха. Об этом было сказано в ходе заседания правительства региона, посвященного исполнению мероприятий плана Десятилетия детства в 2019 году.

В начале заседания глава республики отметил, что объявление президентом страны Десятилетия детства стало логичным продолжением работы правительства Коми в рамках национальной стратегии и действий в интересах детей. На это направление в республике будет ежегодно выделяться 1,3 миллиарда рублей.

Среди ключевых направлений плана – обеспечение безопасности, защита прав ребенка, повышение социальной защиты детей с ограниченными возможностями здоровья.

– За каждой цифрой плана – ребенок, поэтому подход к работе не может быть формальным. Мы сегодня не отчитываемся, а обсуждаем, что сделали, где еще какие проблемы, что необходимо исправить, – обозначил Сергей Гапликов тему разговора.

Исполнителем 98 мероприятий плана является региональное министерство образования. Руководитель ведомства Наталья Якимова рассказала, что стратегические задачи, которые на ближайшую перспективу будут определять совместные действия всех ответственных министерств, – это создание новых мест в детсадах, школах, модернизация инфраструктуры дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей, обеспечение условий для оказания медико-психологической помощи детям.

Так, в 2019 году создано 210 дополнительных мест в детсадах, введено 957 новых мест в школах, среди них такие, как новый корпус школы в селе Усть-Кулом и новый корпус столичного лицея для одаренных детей. На днях будет введено 50 мест для специальной коррекционной школы №40 в Сыктывкаре. Уже создано и работает 22 центра образования цифрового и гуманитарного профиля в сельской местности – так называемые «Точки роста». В рамках структуры дополнительного образования создан технопарк «Кванториум» и Дом научной коллаборации при СГУ.

В шести сельских школах созданы условия для занятия спортом. Сегодня 273 объекта соответствуют всем требованиям антитеррористической защищенности. Кроме того, совместными усилиями различных служб обеспечивается безопасность ребенка в интернет-пространстве, на специальных уроках формируется культура безопасного поведения самого ребенка, направленного на законопослушное поведение и профилактику правонарушений.

Значительное внимание уделяется поддержке талантливых детей. В 2019 году присуждены премии 37 одаренным детям, оказана грантовая поддержка победителям и призерам на сумму более 10 миллионов рублей. Важным направлением остается вопрос обеспечения жильем детей-сирот. В текущем году для этой категории было приобретено 254 квартиры.

– Остается очень важный вопрос, который волнует сегодня депутатов, – обратилась к Наталье Якимовой с вопросом спикер регионального парламента Надежда Дорофеева. – Поступает много обращений из Усть-Цилемского, Усть-Куломского и Сыктывдинского районов по вопросу о подвозе детей в дошкольные учреждения. Сегодня 195 детей в республике нуждаются в подвозе. Наибольшая потребность в этом возникла в Сыктывдинском, Усть-Вымском, Усть-Куломском и Корткеросском районах. На школьных автобусах подвозить детей-дошкольников категорически нельзя, а доходная часть муниципальных бюджетов не позволяет тратить деньги на это. Социальная поддержка – это все-таки ведение республики, нашим муниципалитетам нужна помощь. Как минобраз и минтранс будут решать этот вопрос?

– В минтрансе страны нам обещали начать производство таких автобусов до конца 2019 года. Но пока никакой утешительной информации нет, – ответила Наталья Якимова. – Вместе с тем в наших муниципалитетах сложился успешный опыт компенсации родителям провоза детей на общественном транспорте, компенсации ГСМ родителям и так далее. В плане поддержки муниципалитетов мы ограничены федеральным законом, в котором сказано, что подвоз обучающихся к месту образовательной организации – это компетенция местных органов власти. Но, думаю, можно как-то консолидированно решить эту проблему.

Надежда Дорофеева предложила рассмотреть вопрос, который поднимают на местах, о внесении изменений в республиканский закон о социальной поддержке населения в части возможности компенсации родителям расходов на оплату.

– Цена вопроса определяется только тогда, когда есть готовая для реализации модель, – ответил спикеру парламента глава республики. – Если есть соответствующая модель, тогда мы рассчитываем и изыскиваем средства. А модели-то нет. Какой смысл тогда говорить об этих автобусах? Когда они появятся, мы их закупим. А вопрос выделения средств компенсации – непростой, там целый механизм отчетности для получения таких средств. Либо это должна быть одноразовая помощь, либо какой-то другой механизм, который в большей степени ляжет на плечи муниципалитетов.

Проблему организации детского отдыха подняла детский омбудсмен Татьяна Козлова:

– Сейчас много внимания уделяется летнему отдыху, создаются профильные смены. Но все равно родители не желают надолго отправлять детей в местные лагеря, потому что им некомфортно там пребывать. Очень долго мы не уделяли внимания нашим детским лагерям. Можно ли совместными усилиями что-то сделать, потому что на море детей родители могут вывезти только на одну смену, а оставшееся время детям тоже надо где-то находиться и быть организованными?

– Действительно, для некоторых наших баз делалось очень много, но некоторые еще требуют модернизации и приведения к современным стандартам. Сейчас у нас на треть увеличился бюджет по летнему отдыху – на 107 миллионов ежегодно предусмотрено. Из них более 20 миллионов – на укрепление материально-технической базы наших лагерей. Может, это недостаточно, но на первый период хватит. Далее в планах разработка проектной документации на строительство нового корпуса на одной из баз, – ответила Наталья Якимова.

В свою очередь Сергей Гапликов предложил расширить варианты решения вопроса.

– Под Сыктывкаром несколько баз, которые предприятия просто бросили, – заявил он. – Я не одну такую базу посещал. Если их сейчас расконсервировать, там даже матрасы лежат. Но туда существенные деньги нужны, потому что такие заброшенные базы уже десятилетиями стоят. А мы тут ищем, куда нам социальное партнерство привлекать. Да вот сюда и надо привлекать. Эти базы могут круглогодично использоваться и для детского, и для семейного отдыха.

В связи с этим Сергей Гапликов обратился к руководителям министерств, предприятий и профсоюзным лидерам обратить внимание на такие заброшенные базы. А депутатов и профильный комитет призвал в следующем году, не откладывая в долгий ящик, собраться и оценить возможности их возрождения.

– Министерствам предлагаю собрать всю информацию и провести экспертную работу. Ну и Общественной палате надо подключиться. Предлагаю в комплексе эту тему обсудить, – заявил глава.

Особое внимание Наталья Якимова обратила на организацию свободного времени школьников, так как это главная альтернатива правонарушениям. Сегодня, по словам министра, дополнительным образованием охвачено две трети детей и подростков, а внеурочной деятельностью – все сто процентов с первого по девятый класс.

Участники заседания высказывали мнения о том, что нужно активнее подключать к внеурочной работе классных руководителей и учителей. Глава республики с этим мнением категорически не согласился и вступился за учителей, которые сегодня и без того перегружены работой. По его мнению, в первую очередь воспитание детей и забота об их всестороннем развитии – это обязанность родителей.

– Вот вы знаете, когда мои дети учились в школе и получали домашнее задание по предметам, его, по сути, получал я. Я делал уроки вместе с ними. И всегда знал, где они, чем занимаются. А сегодня многие родители считают, что давать знания и воспитывать обязана только школа. Это неправильно, – заявил он.

Руководитель региона отметил, что следует ввести в Коми персональный учет всех семей с детьми школьного возраста и знать не только как с ними обращаются мамы и папы и не подвергаются ли эти дети домашнему насилию, но и чем занимаются дети и подростки после занятий в школе.

– Учителя и не должны ходить по домам и проверять это. Да им и физически не хватит на это сил, даже если будет большая зарплата. В каждом классе ведь по два-три десятка детей, – уверен Сергей Гапликов.

В связи с этим глава поручил зампреду правительства Илье Семяшкину, который на заседании не присутствовал, так как находился в командировке, изучить ситуацию, проанализировать опыт других регионов и представить предложения по решению вопроса.

Заместитель министра труда Светлана Суворкина рассказала о реализации в республике комплекса мер «На защите детства». Проект запущен в Коми в этом году. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказал ему грантовую поддержку в размере более 10 миллионов рублей. В рамках комплекса мер в ближайшее время в Воркуте на базе Территориального центра социальной помощи семье и детям будет открыта вторая в республике служба особого сопровождения детей, пострадавших от насилия, – так называемая «Зеленая комната».

Первая «Зеленая комната» действует на базе Центра социальной помощи семье и детям столицы республики. У сыктывкарских специалистов уже есть опыт, который они готовы передать своим коллегам из Заполярья.

Кроме того, комплекс мер «На защите детства» включает в себя и новые направления работы. В их числе такие актуальные сегодня, как профилактика травли и кибертравли, обучение детей и их родителей безопасному поведению в интернет-пространстве. Эта работа ведется не только по линии социальной службы. В ней участвуют также специалисты отрасли образования, работники администраций муниципальных образований и сотрудники право-охранительных органов.

Сергей Гапликов одобрил создание такой системы в Коми, так как, по его словам, дети, пострадавшие от насилия, должны чувствовать заботу.

– Другие направления, здесь перечисленные, тоже надо усиливать и применять на всей территории республики, но делать это точечно. А для этого более активно необходимо решать вопросы с ранним выявлением. И люди должны знать, куда обращаться и где получить соответствующую консультацию и поддержку, – отметил глава.

Для получения обратной связи от жителей республики по поводу реализуемых мероприятий в рамках Десятилетия детства Сергей Гапликов предложил в первом квартале следующего года обсудить с жителями, насколько они удовлетворены теми мерами, которые были заложены в соответствующем законе, и обсудить предложения.

Галина ГАЕВА

Фото rkomi.ru