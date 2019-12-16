Парламентарии объявили бой опасным «конфетам»

На заседании президиума Госсовета Коми депутаты обсудили, как бороться с опасными лакомствами – конфетами и жевательными резинками, содержащими никотин. Из-за пробела в законе такие товары, поскольку являются бестабачными (никотин, который в них содержится, – синтетический), не попали под федеральный торговый запрет, как жевательный табак.

Председатель комитета по социальной политике Сергей Артеев предложил коллегам принять постановление, которое бы поддерживало федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствия потребления табака» в части установления запрета торговли сосательными и жевательными никотиносодержащими смесями.

При рассмотрении темы было сказано, что этот вопрос сейчас активно обсуждается педагогами, родителями школьников. Пресловутые леденцы находятся в свободной продаже, стоят недорого, упаковка выглядит броско, в результате эти «конфетки» гуляют по школам, предприимчивые старшеклассники продают их поштучно тем, кто помладше. Могут и бесплатно угостить, на пробу. Ученики 5-7 классов охотно пробуют из любопытства. А содержание никотина в одной конфетке может достигать того же, что и в целой пачке сигарет. В результате – практически мгновенное привыкание к никотину, а в худшем случае – серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до смертельного исхода. Если леденец рассосет младшеклассник, из-за небольшого веса ребенка такая доза может стать фатальной. В соседней Кировской области уже были трагические случаи.

По данным МВД Коми, на конец осени зарегистрировано 14 заявлений и сообщений о произошедших в республике отравлениях никотиносодержащей продукцией, их распространении.

Главный внештатный детский психиатр-нарколог министерства здравоохранения Коми Андрей Никитин добавил, что леденцы к тому же могут вызывать язвы на губах, в полости рта, из-за того, что в них содержится щелочь. Родителям стоит обратить внимание, если подобные болячки появились у ребенка, это может означать, что он уже «подсел» на никотиновые леденцы. По словам Андрея Никитина, медработникам во время осмотров учащихся тоже предложено быть бдительнее и отслеживать приметы употребления опасных лакомств. Иначе быстро сформировавшаяся зависимость может привести к тому, что подросток вскоре начнет употреблять более сильные психоактивные вещества: алкоголь или наркотики.

Парламентарии решили внести проект постановления на рассмотрение на заседании сессии Госсовета Коми. В то же время они признали, что принятие таких нормативных актов не означает, что проблема будет решена окончательно: как только начинается активная борьба с чем-то, заинтересованные лица тут же находят способ обойти закон. Боролись в 90-х с героином – его тут же заместили наркотиками на основе кодеиносодержащих лекарств, которые тогда свободно продавались в аптеках. Ввели рецептурный отпуск таких препаратов – появились спайсы. Вот так и с никотиновыми конфетками: скорее всего их производители быстро придумают что-то новое. По словам Андрея Никитина, в Москве уже появилась новая форма – дольки фруктов, накачанные тем же синтетическим никотином.

Анна ПОТЕХИНА

Фото gsrk.ru