В новый год с бизнес-планом

Жители Коми смогут дистанционно постичь основы предпринимательской деятельности

Региональный Центр развития предпринимательства проводит набор группы на дистанционное обучение по программе «Основы предпринимательской деятельности». Программа рассчитана на специалистов, имеющих среднее профессиональное или высшее образование и желающих освоить новое направление в сфере индивидуального предпринимательства. Обучение состоится в декабре 2019 года.

Курс позволит получить все знания и навыки, необходимые для успешной карьеры и старта собственного бизнеса. Программа курса «Основы предпринимательской деятельности» включает в себя информацию для получения полного объема знаний, навыков и компетенций для применения на практике в работе индивидуального предпринимателя.

В программе содержатся следующие дисциплины: «Трудовое право», «Налоговое право», «Предпринимательское право, «Основы маркетинга и постановка системы продаж», «Основы менеджмента в малом бизнесе», «Бухгалтерский и налоговый учет малого и среднего бизнеса», «Бизнес-планирование» и другие.

Занятия будут включать в себя просмотр видеолекций и иллюстрированных материалов, изучение тематических лекций. Материал представлен в виде модулей и лекций. Для закрепления изученного материала и промежуточной оценки знаний после каждой лекции предлагаются вопросы для самостоятельной проверки, тестовые задания, а по итогам обучения – итоговое контрольное тестирование по всему содержанию курса, а также выполнение практических заданий (по желанию и при необходимости для обучающегося).

По окончании обучения каждый участник, успешно усвоивший программу, получит свидетельство, подтверждающее прохождение курса.

Формат обучения – дистанционный. Пройти курс можно, не приезжая в Сыктывкар, без отрыва от работы или учебы в любом городе и районе Республики Коми.

Обучение бесплатное. Количество участников ограничено. Запись ведется до 19 декабря. Ссылка на форму регистрации размещена в официальной группе «Мой бизнес Коми» в социальной сети «ВКонтакте». Телефон для справок: 8-800-302-17-71.

Организация обучения проводится АНО Республики Коми «Центр развития предпринимательства» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Цель курса – стимулировать предпринимательские инициативы и дать обучающимся необходимый объем знаний и практических навыков в выборе, организации и развитии собственного дела в избранной сфере предпринимательской деятельности, сформировать практическую готовность к открытию, ведению собственного дела и развитию существующего бизнеса.