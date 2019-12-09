В Сыктывкаре назвали имена лучших профессионалов

В минувшую пятницу в столице Коми завершил работу открытый пятый республиканский чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills. В течение недели школьники, студенты и опытные мастера со всей республики на двенадцати площадках образовательных учреждений столицы региона боролись за право назваться лучшим профессионалом.

Победители открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» после конкурсного отбора будут защищать честь республики на национальном этапе и смогут попасть в команду России для участия в межнациональных состязаниях по рабочим профессиям.

В своем поздравительном слове к участникам чемпионата заместитель председателя правительства – руководитель администрации главы республики Михаил Порядин отметил, что все присутствующие в зале, независимо от того, займут ли они призовые места, уже профессионалы. Потому что само участие в конкурсе уже говорит о знании своего дела. Кроме того, участники WorldSkills в рамках конкурса «Навыки мудрых» не только соревнуются, но и получают опыт от наставников.

Спикер республиканского парламента Надежда Дорофеева напомнила, что Коми заметно увеличила число представленных на конкурс профессиональных компетенций и стала активным участником чемпионата профессионального мастерства, а участники WorldSkills – это стратегический ресурс развития экономики региона.

– Высокие результаты нашей молодежи не только повод для гордости, но и новая ступень в профессию, – уверена Надежда Дорофеева. – Лучшая награда для педагога, когда ученики достигают побед. Благодаря движению WorldSkills в республике рабочие профессии с каждым годом приобретают у молодежи все более высокий статус.

В этом году гостем чемпионата стала заместитель руководителя управления регионального развития Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Людмила Иванюк. Буквально сразу после прилета на площадке Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина она провела проектную сессию для организаторов и экспертов чемпионата, а после этого приняла участие в его торжественном закрытии.

В ходе проектной сессии Людмила Иванюк рассказала о перспективах развития WorldSkills. Отметила, что заочно знакома с Республикой Коми с момента ее вступления в движение. Сама она в движении с самого его основания и имела возможность наблюдать, какие субъекты и как вступали и развивались в этом движении. Первый чемпионат WorldSkills в Москве начался в 2012 году, и организаторы тогда просто учились, как надо работать. В первый год подключились только 18 субъектов, и это была уже большая работа. Сегодня во многих регионах чемпионаты проходят в пятый и даже в седьмой раз. Привлекаются обученные эксперты. Второй год в рамках чемпионата реализуют юниорское направление и конкурс для тех, кому за 50, «Навыки мудрых».

– Для многих этот чемпионат такая дополнительная нагрузка, которая заставляет выходить из зоны комфорта, дневать и ночевать на работе. Поэтому вам огромное спасибо за ту работу, которую вы проводите в рамках чемпионата, – сказала Людмила Иванюк. – Благодаря этому конкурсу началось активное переоборудование площадок, и колледжи, и вузы за последние три года очень хорошо улучшили и оснастили свою материально-техническую базу. Темой номер один для нас было обучение тех людей, которые готовят студентов. С этой целью три года назад была создана академия, которая готовит мастеров и экспертов. В 2018 году было обучено 35 тысяч мастеров и 17 тысяч сертифицированных главных экспертов.

Говоря о месте Республики Коми на фоне других регионов, Людмила Иванюк пояснила, что рейтинг составляется по количеству медалей, полученных на национальном чемпионате. Сегодня самый главный лидер по СЗФО – Санкт-Петербург. Но этот город начал заниматься движением WorldSkills, когда в стране еще никто не занимался. Они перенимали финский опыт проведения чемпионата. В 2018 году Республика Коми занимала в рейтинге 81-е место, а в 2019-м – уже 35-е. Это большой прорыв. В данный момент для всех субъектов разрабатывается интернет-платформа, где они могут отслеживать свои результаты и сравнивать их с другими регионами.

Людмила Иванюк уверена, что обучение будущих профессионалов со школьной скамьи в рамках юниорского движения положительно поменяет имидж рабочих профессий. Сегодня образ рабочего человека заметно видоизменился. Это уже не просто человек, который делает детали на заводе, но это рабочий, который должен уметь работать с техникой и соответствовать современным стандартам.

Московская гостья поблагодарила правительство и министерство образования республики за поддержку и молодых, и опытных профессионалов, и студентов, получающих рабочие специальности, и отметила, что система образования в Коми – это маяк для работодателей, потому что у нынешней молодежи здесь есть возможность обучаться на современном оборудовании по последним стандартам.

Галина ГАЕВА

Фото БНК