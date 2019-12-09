Райда с берегов Печоры

В конкурсе коми девушек победила ижемка Юлия Филиппова

Седьмой республиканский конкурс коми девушек «Райда-2019» проходил в Сыктывкаре 6 и 7 декабря. В нем участвовали семь девушек, прошедших в родных муниципалитетах отборочный тур. Конкурсантки приехали из Печорского, Ижемского, Корткеросского, Койгородского, Усть-Куломского и Удорского районов. Одна девушка представляла Сыктывкар.

Впервые в конкурсе участвовали сразу три ижемки. Впрочем, учитывая, что красавица Райда – это героиня записанного на Ижме сказания о Яг-Морте, это вполне логично. Решением жюри первое место и берестяную корону Райды завоевала Юлия Филиппова (Щельяюр), второе место и звание «Катшасин» («Ромашка») – Кристина Третьякова из Усть-Куломского района. Третье место и титул «Пӧлӧзнича» («Василёк») получила сыктывкарка Лариса Мартюшева. Приз зрительских симпатий – номинация «Медся муса ныв» («Самая милая девушка») – достался Ксении Мишариной из Корткеросского района.

Основная идея конкурса – показать коми девушку как хранительницу языка и национальной культуры, традиционных семейных ценностей и в то же время – как активную и современную. Помимо этого, организаторы ставят перед собой цель познакомить между собой и объединить коми молодежь, проживающую в разных районах республики.

Вся программа «Райды» велась на коми языке. Оценивались в первую очередь не внешние данные девушек, а их знание родного языка, культуры и истории, артистизм и умение преподнести свои таланты.

– В самой первой «Райде» участниц было значительно больше, у меня был номер 13, сейчас конкурсанток меньше, и жюри, наверное, было легче выбирать, – сказала «Республике» участница первого конкурса – руководитель издательского дома «Коми» Инесса Орел. – На нынешнем конкурсе мне понравились творческие номера девушек, они были разными и креативными, хотя в блиц-опросе некоторые потерялись немного. Было видно, что районы хорошо подготовили своих представительниц.

В первый день прошли репетиции творческих номеров, жеребьевка, были отобраны номера на гала-концерт. В этом году конкурс немного усложнили – участницам нужно было пройти пять заданий вместо традиционных трех. Свои лучшие номера конкурсантки показали во второй день на гала-концерте. Зал республиканского Дома дружбы народов едва вместил всех болельщиков и зрителей. В состав жюри вошли деятели культуры, специалисты разных творческих профессий, лидеры национальных объединений.

– Когда я посмотрел личные страницы конкурсанток в социальной сети «ВКонтакте», обнаружил, что ни одна из них не использует коми язык в интернете, – посетовал «Республике» член президиума «Коми войтыр» Алексей Рассыхаев. – Меня это опечалило. На гала-концерте я призвал активнее продвигать язык в социальных сетях. Лишь одна из них после конкурса написала на коми языке. В этом году количество членов жюри (их было девять) явно дисгармонировало с небольшим количеством участниц. Можно было ограничиться пятью, хорошо владеющими литературным коми языком. И в очередной раз меня удивил Усть-Куломский район, представительницы которого стабильно на каждой «Райде» занимают если не первое место, то призовое обязательно. В этом году на втором и третьем месте уроженки Верхней Вычегды, выступающие за Усть-Куломский район и Сыктывкар. Причем обе из Пожегодского куста.

Конкурс «Традиции и современность» включает домашнее творчество, песни, танцы, сценки. Например, Кристина Третьякова поразила зрителей своим умением играть на балалайке и петь под ее аккомпанемент частушки. В основном участницы пели, но некоторые представили театрализованные сценки. Конкурсантки в блиц-опросе от жюри продемонстрировали смекалку, знание родного языка и умение общаться с публикой. Девушки подготовили самопрезентацию, а также видеопрезентации о своей родине: «Танi ме ола, танi ме кола!» («Где родился, там и сгодился») и «Тан колӧ чужны, тан колӧ кужны…» («Здесь надо родиться, здесь надо уметь…»).

Если на обычных конкурсах красоты проходят дефиле в купальниках, то скромные коми девушки вышли в сарафанах и с коромыслами. Ведра были пустые, поэтому некоторые конкурсантки крутили-вертели коромысла, выделывали ими замысловатые движения. Проходка с коромыслом называлась «Карнан новлöдлöм».

Напомним, первый республиканский конкурс коми девушек «Райда» состоялся в 2006 году в Сыктывкаре. Традиционно финальный этап конкурса проводился в столице региона, но юбилейный, пятый, прошел в Усть-Куломе в 2015 году, на родине первой победительницы конкурса Яны Васильченковой. Победительницами в разные годы становились Юлия Седрисева из Усть-Вымского района, Ирина Терентьева из Ижемского района, Александра Макарова из Инты, Анастасия Юдина из Ухты и Мария Юшкова из Усть-Куломского района, Анастасия Третьякова из Усть-Куломского района.

– Я учусь в одиннадцатом классе Щельяюрской школы, – рассказала «Республике» победительница конкурса Юлия Филиппова. – Мое основное хобби – это пение, но еще и танцы, театральный кружок, стрельба и даже строевая подготовка. Поучаствовать в конкурсе мне предложили работники Дома культуры, так как летом этого года я стала победителем на «Хороводе невест», который прошел на межрегиональном народном празднике «Луд».

Девушка получила множество призов и берестяную корону, которую создала коми-пермяцкая мастерица из Кудымкара Валентина Петухова.

Инициатива организации конкурса принадлежит межрегиональному общественному движению «Коми войтыр» при поддержке министерства национальной политики республики.

– Выражаю большую благодарность всем конкурсанткам. Очень приятно, что наша молодежь свободно говорит на родном языке, не стесняется общаться на нем в кругу друзей, семьи, в обществе. Конкурс показывает, что современная молодежь интересуется своими корнями, обычаями и традициями своих предков, – прокомментировала конкурс министр национальной политики Коми Галина Габушева.

Артур АРТЕЕВ

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