Саботаж по-казански

Очередную игру в чемпионате отечественной суперлиги по хоккею с мячом провел сыктывкарский хоккейный клуб «Строитель». В упорной гостевой встрече команда из Коми уступила клубу «Динамо-Казань». После матча отношение организаторов игры казанский тренер окрестил «вредительством» и «саботажем».

После сложного поединка в Мурманске, где «Строителю» пришлось играть при сильном снегопаде, сыктывкарцев ждала ветреная Казань. В первом тайме гости проиграли со счетом 2:5, а во втором они едва не переломили ход встречи, но дело решили казанские мастера. В частности, гол воспитанника сыктывкарской школы хоккея Игоря Ларионова, который уже по традиции сделал хет-трик в игре против своей бывшей команды. Итоговый счет – 10:6 в пользу казанцев.

– Начинаем тяжело, входим в игру тяжело, пропускаем быстрые голы, а потом начинаем играть в догонялки, а в таких случаях чаще всего получаем неблагоприятный исход. «Динамо-Казань» выиграло достойно, а у нас все-таки есть большие проблемы в обороне, – отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Строителя» Павел Франц.

Главный тренер клуба «Динамо-Казань» Ильяс Хандаев, несмотря на победу, был крайне недоволен:

– Ужасная для нашей команды была игра. Я всем двойки сегодня поставил. Играли дома, и перед первым таймом, когда мы играли по ветру, для нас не заливали лед, а когда во втором вышли играть против ветра, лед залили для соперника. Как это назвать? Мы играем на стадионе «Ракета» или где? – возмутился Ильяс Хандаев, сгоряча даже назвав ситуацию «саботажем».

Следующий матч подопечные Павла Франца проведут 11 декабря на открытом стадионе при спорткомплексе «Бумажник». Противником на первой домашней игре для «Строителя» в этом сезоне станет новосибирский «Сибсельмаш». Начало матча в 12 часов, вход свободный.

Ярослав СЕВРУК

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