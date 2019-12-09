Баскетбольный прорыв в Испании

Сыктывкарка Валерия Мосеевская стала победительницей международного турнира по баскетболу в Испании в составе сборной России «до 15 лет». В матче за первое место россиянки одолели хозяек турнира – сборную Испании.

Сборную России тренирует Дмитрий Шумихин, который также является главным тренером сыктывкарской баскетбольной команды «Ника». С 6 по 8 декабря россиянки провели три игры на турнире. Во всех матчах юниорки победили своих соперниц. Особенно драматично складывалась финальная встреча, где сначала наши баскетболистки отставали, но затем смогли сделать резкий рывок и забрать первую четверть со счетом 27:19. Дальше шла упорная равная борьба, но стартового задела россиянкам хватило для того, чтобы оформить победу с общим счетом 71:69.

Находясь в аэропорту Мадрида, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Юность» Валерия Мосеевская поделилась радостью от победы в беседе с журналистом «Республики». Баскетболистка отметила, что в час ночи команда на автобусе выехала из города Самора, где проходил турнир, и три часа добиралась до Мадрида:

– В аэропорту испанской столицы мы ждем рейс в Москву, который будет только через пару часов. Конечно, очень рады победе, но и очень утомлены.

У игроков сборной, по словам спортсменки, есть вопросы к организаторам турнира, в частности в ходе матчей велась неточная статистика:

– Рада, что хорошо проявила себя на этом международном турнире, участие дало мне много опыта, но ложкой дегтя стало халатное отношение к статистике и судейству на турнире. Например, на одной нашей девочке сфолили в финале, а судьи почему-то записали фол на нее. Немного обидно, что было такое отношение, но самое главное, что возвращаемся в Россию с победой. Я очень довольна сборами, участием в турнире и этим выездом в целом.

Ярослав СЕВРУК

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