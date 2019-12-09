Триумф россиян в Лиллехаммере

7-8 декабря в столице Олимпийских игр 1994 года – норвежском Лиллехаммере – прошел очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. Для российской сборной старты стали настоящим триумфом. Эстафетные команды, в составе которых было и два лыжника из Коми, заняли первое и второе места, а днем ранее Александр Большунов «озолотился» в индивидуальной гонке.

В первый стартовый день лыжники соревновались в скиатлоне (мужчины бежали 15 километров классическим стилем и еще столько же свободным, женщины бежали по 7,5 километра). Взяв золото, отличный зачин сделал лидер российской сборной Александр Большунов. Норвежке Терезе Йохауг не было равных среди женщин.

На следующий день россияне проявили себя в командной работе. Сразу две мужские сборные взяли золото и серебро в эстафетах 4х7,5 километра. В составе команды №2 бежал сыктывкарский лыжник Илья Порошкин, а в первой – устьцилем Илья Семиков. Именно во втором составе сборной удалось завоевать золото. Вместе с Ильей Порошкиным свои этапы пробежали Иван Якимушкин, Евгений Белов и Сергей Устюгов. Журналисту «Республики» сыктывкарец рассказал после старта, что всегда работает по принципу: «Главное – не жалеть себя». Прямую трансляцию гонок вел Первый канал, где в качестве комментатора дебютировал олимпийский чемпион Александр Легков.

С медалями лыжников из Коми поздравил и глава региона Сергей Гапликов:

«Золото и серебро в мужской эстафете – блестящий результат российских спортсменов на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере! Победу одержала команда Россия-2, второе место у команды Россия-1. Бронза у норвежских спортсменов. Вдвойне здорово, что в составе обеих национальных команд выступили лыжники из Коми Илья Порошкин и Илья Семиков. Поздравляю наших ребят и болельщиков с этой замечательной спортивной новостью! Так держать!»

Ярослав СЕВРУК

Фото vk.com