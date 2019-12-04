Магомед Османов стал руководителем администрации Ухты

3 декабря депутаты городского совета выбрали мэра, должность которого отныне будет звучать как глава муниципального образования «Ухта» – руководитель администрации муниципального образования «Ухта». Им стал Магомед Османов.

Претендентами на пост мэра Ухты также выступили замруководителя администрации по соцработе Марина Метелева и директор МУП «Ритуал», председатель Совета ветеранов УВД города Владимир Суранов.

Каждый из претендентов на пост мэра рассказал про свою программу и планы развития Ухты. При этом Марина Метелёва взяла самоотвод, прокомментировав свое решение тем, что полностью доверяет нынешнему руководству, чем поддержала кандидатуру Магомеда Османова на пост руководителя.

Из 24 присутствующих депутатов 23 отдали свой голос в поддержку действующего мэра, один человек воздержался.

Осенью 2020 года у Магомеда Османова истек бы срок полномочий, в связи с чем в Ухте должны были состояться выборы нового мэра.

Но так как они состоялись уже сейчас, то очередной контракт глава муниципалитета подпишет в ближайшее время сроком на пять лет, сообщила пресс-служба администрации Ухты.

Игорь ПЕТРОВ

Фото администрации Ухты