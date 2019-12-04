Гранты на молодежные инициативы

Глава Коми Сергей Гапликов встретился с победителями грантового конкурса молодежных инициатив. В этом году во всероссийском конкурсе, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи, приняли участие 108 человек из республики. Семеро из них стали победителями и получили на реализацию своих проектов федеральную поддержку в общем объеме 4,2 миллиона рублей.

В ходе встречи победители грантового конкурса Росмолодежи рассказали об успешно реализованных проектах, планах по их дальнейшему развитию, а также поделились новыми идеями самореализации. Сергей Гапликов поблагодарил ребят за активную жизненную позицию, искреннее стремление участвовать в развитии родной республики, а также ответил на вопросы.

– Мы с вами живем в такое время, когда идеи и умы особенно востребованы и каждый, кто хочет учиться, развиваться, работать, найдет свое место в жизни и сможет самореализоваться. Ваши проекты получили достойную оценку на федеральном уровне. 4,2 миллиона рублей, полученные на реализацию семи проектов, – это достойный вклад в развитие родной республики. Я очень хочу, чтобы вы делились с остальными своим опытом, заражали успехом молодежь, помогали им добиваться намеченных целей, – обратился к ребятам глава региона.

Грантовый конкурс молодежных инициатив Федерального агентства по делам молодежи входит в платформу «Россия – страна возможностей», запущенную на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента страны Владимира Путина. В конкурсе могут принимать участие физические лица от 14 до 30 лет, молодежные коллективы, вузы, молодежные и детские общественные объединения.

В конкурсе среди физических лиц победили проекты: волонтерский форум Республики Коми «Опора добровольчества», межнациональный студенческий театр «Театр родства и дружбы народов», республиканский форум сельской молодежи «Ёрт», школа молодого бойца «Пушка», «Театральный квартал: театр – селам и малым городам», разработка методики самопомощи в снижении стресса «Исцеляйся творчеством», республиканский курс-интенсив «#медиакач».

На конкурс среди вузов были представлены проекты Сыктывкарского университета имени Питирима Сорокина и Ухтинского технического университета. В числе победивших – образовательный проект «Студенческие наставники и тьюторы», национальный музыкальный проект «Универвидение», молодежный фестиваль боевых искусств «Полярная звезда», «Клуб молодых семей СГУ имени Питирима Сорокина».

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru