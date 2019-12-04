Победила «Женская логика»

В Коми определили лучших знатоков: первого декабря в Сыктывкаре прошел финал XI республиканского чемпионата по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?».

Как рассказал «Республике» председатель Лиги интеллектуальных игр Коми Алексей Рогачев, в решающей игре встретились не только сыктывкарцы, но и знатоки из Ухты, Усинска, Микуня. Все команды – победители отборочных турниров на своих площадках. Всего в списке финалистов было 25 команд.

Финалисты играли четыре тура по 15 вопросов в каждом. Авторы вопросов игры Алексей Рогачев, Константин Бобров и Александр Митряков.

Первое место заняла сыктывкарская команда «Женская логика» (42 балла), второе – также команда из Сыктывкара «Маразм» (39 баллов). Третье место досталось ухтинской команде «Леха Панин». Им пришлось побороться в «перестрелке» за место со своими земляками – командой «Ва-Банк».

В этом году финал будет претендовать на лицензию МАК (Международной ассоциации клубов ЧГК), так как Лига интеллектуальных игр Коми восстановила членство в ассоциации.

Артур АРТЕЕВ