В Воркуте начнут дробить камни в почках

Уже к концу этого года в заполярном городе начнут делать операции по дроблению камней в почках, для проведения которых воркутинским пациентам раньше приходилось выезжать в Сыктывкар.

Как рассказал «Республике» главный врач Воркутинской больницы скорой медицинской помощи Рустам Абзалов, аппарат для дробления камней в почках был закуплен регионом уже два года назад. Но он был недоукомплектован, так как по стандарту оснащения должна была быть еще и автоклавная для стерилизации инструментария, которая предусмотрена именно для этого аппарата. Недавно благодаря помощи компании «Северсталь» автоклавная стоимостью 600 тысяч рублей поступила в больницу.

– Сейчас мы устанавливаем оборудование, – рассказал главный врач больницы. – Операции начнем со второй декады декабря. Подготовленные хирурги и уролог есть.

На вопрос, насколько востребовано это оборудование в городе, Рустам Абзалов ответил, что порядка 20-30 процентов пациентов, которым поставлен диагноз «мочекаменная болезнь», имеют показания к операции. Ежегодно скорая помощь Воркуты привозит около 300 пациентов с острой болью в почках, когда движение камней доставляет невыносимые боли человеку и даже может создавать угрозу жизни. В таких случаях операция – единственный выход. В 2019 году десятки раз приходилось отправлять пациентов на операции в Сыктывкар санавиацией. Сейчас, помимо воркутинцев, больница будет принимать пациентов из близлежащих городов – Инты и Печоры.

Галина ГАЕВА

Фото воркута.рф