Умер Сергей Журавлев

26 ноября в Сыктывкаре после продолжительной болезни ушел из жизни журналист, писатель, драматург, турист и альпинист Сергей Журавлев. 11 ноября ему исполнился 61 год. Несмотря на болезнь, с которой Сергей Журавлев боролся в последние годы, он продолжал работать инструктором-методистом отдела туризма Республиканского центра детей и молодежи.

Сергей Журавлев родился в Иваново. Детские годы провел в Усть-Цильме, на родине отца, поэта Василия Журавлева-Печорского. В 1967 году семья переехала в Сыктывкар. После окончания восьми классов поступил в Новочеркасский геологоразведочный техникум. После службы в армии получил специальность тренера по альпинизму и туризму.

В 2008 году сдал экзамен на высшую в российском альпинизме – первую категорию инструктора-методиста по альпинизму. Журавлев совершил более двухсот различных восхождений. Работал тренером в горах Северной Осетии, Приэльбрусья, Тянь-Шаня. В последние годы регулярно преподавал на сборах Министерства обороны России («Терскол») по подготовке специалистов горной подготовки для армии. За обучение военных награжден медалью ВДВ «За службу на Северном Кавказе».

С 1986 года Журавлев работал корреспондентом газет «Красное знамя» и «Панорама столицы», заместителем главного редактора газеты «Твоя параллель», главным редактором газеты «Панорама столицы».

В 1995 году окончил Литературный институт имени Горького и был принят в Союз писателей России. Первая книжная публикация вышла в 1990 году в альманахе «Диалог под звездами». В 1995 году вышла книга для детей «Повесть о Стефане – первом учителе Пермском», затем – «Азбука Пармы» со стихами для дошкольников.

Автор трех путеводителей: «Республика Коми» (в издательстве «Ле птю фюте» вышло два варианта – на русском и английском языке), «Манарага», «Долина Большой Лемвы». Роман «Зырянский крест» о коми первопроходцах Сибири отмечен Гран-при Международного литературного конкурса имени Юрия Рытхэу как лучшая книга о Севере и северянах. Произведения Сергея Журавлева опубликованы на венгерском, финском, коми и английском языках.

На сцене Коми республиканского музыкально-драматического театра поставлены спектакли по пьесам Сергея Журавлева: драма «Ош рöдвуж» («Медвежья родня») и водевиль «Канкан «Сыктывса кань».

Артур АРТЕЕВ

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