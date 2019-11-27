Дзолюк в Визинге

Проект «Школа игропедагогики «Дзолюк-Малышок» стартовал в Сысольском районе. 19 ноября в селе Визинга прошел практико-ориентированный семинар для педагогов и родителей сельских дошкольников.

На встрече обсуждались вопросы по формированию позитивного имиджа коми языка в детско-родительской среде. В семинаре участвовало более полусотни сельчан.

Руководитель проекта «Дзо-люк-Малышок» – заведующая лабораторией национальных проблем дошкольного образования Коми республиканского института развития образования кандидат педагогических наук Зоя Остапова рассказала «Республике», что основная цель проекта – формирование положительной мотивации к обучению коми языку в детском саду, а также повышение знаний педагогов и родителей.

Программа семинара включала разные формы работы. Это музыкальные занятия и игры с детьми, мастер-классы и практикум для взрослых.

Школа игропедагогики «Дзо-люк-Малышок» уже пять лет реализуется в районах и городах Коми.

Артур АРТЕЕВ

Фото kriro.ru