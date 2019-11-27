На «Коми вечера» приехал театр из Сольвычегодска

В Сыктывкаре подходит к завершению театральный фестиваль «Коми рытъяс» («Коми вечера»). Он посвящен столетию коми театра, и свое мастерство сыктывкарцам показали многие профессиональные, народные и любительские театральные коллективы из районов и городов республики. Гостем фестиваля стал театр из Сольвычегодска, который представил сыктывкарской публике спектакль «Одеяло алкашам не положено». Трагикомедия поставлена по пьесе коми драматурга Алексея Попова.

Организатором фестиваля выступил Национальный музыкально-драматический театр Коми, но так как помещение театра сейчас закрыто на ремонт, то большая часть фестивальных спектаклей прошла в концертном зале «Сыктывкар». Здесь же 24 ноября сольвычегодский театр-студия «Мозаика» имени Александра Аруева представила спектакль по пьесе Попова.

События пьесы происходят в течение одной ночи в небольшом морге. Алкаш, спутавший морг с вытрезвителем, просится туда на ночлег. Но, как это следует из названия, одеяло ему никто так и не дал. В морге всю ночь кипит жизнь. Сюда, помимо алкаша, приходят веселые девушки, убитая горем бабушка молодого самоубийцы, строгий директор заведения, являются тихие привидения. И со всей этой пестрой компанией приходится иметь дело двум молодым сторожам.

Спектакль «Одеяло алкашам не положено» режиссер театра-студии Николай Елфимов ставил уже восемь раз в нескольких актерских составах. В Сольвычегодске трагикомедия полюбилась зрителям и идет уже пятнадцать лет. Спектакль получил Гран-при фестивалей «Фиеста» (Архангельская область) и «Ярославль литературный» (Ярославская область).

– Спектакль по этой пьесе также был поставлен в театре юного зрителя алтайского города Рубцовска, – рассказал «Республике» Алексей Попов. – А в Сольвычегодске к Новому году сейчас начали репетировать мою пьесу «Подарок бабушки Яги».

Коллектив театра-судии после показа спектакля в Сыктывкаре подарил Алексею Попову одеяло. Драматургам оно, в отличие от алкашей, положено.

У театра-студии «Мозаика» уже 28-й театральный сезон. Коллектив основан в 1992 году на базе сольвычегодской школы-интерната. Бессменный режиссер и руководитель Николай Елфимов окончил Ярославский государственный театральный институт.

– В Год театра в России наш коллектив хотел показать зрителям лучшие спектакли, поставленные за эти годы, – рассказал «Республике» Николай Елфимов. – Пьеса Алексея Попова по праву находится в числе лучших и любимых спектаклей нашего коллектива. Впервые она была поставлена в 2002 году. С тех пор пьеса возобновлялась и модернизировалась различными актерскими составами. За эти годы пьесу увидели сотни людей, она побывала на разных театральных фестивалях и удостоена различных наград за постановку и актерские работы. Алексею Попову удалось идеально выдержать сложный жанр трагикомедии с абсолютной чеховской точностью отразить нравственные проблемы современного общества. Мы очень рады, что получили возможность показать пьесу на родине автора. Надеемся, что творческие связи будут только укрепляться.

По словам режиссера, сейчас в коллективе учится шестьдесят детей разного возраста, есть в коллективе также взрослые, студенты и профессиональные актеры. Многие выпускники студии работают в профессиональных театрах страны.

Артур АРТЕЕВ

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