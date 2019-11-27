Память о комсомольской молодости

К столетию Коми комсомола Национальный музей республики подготовил проект «Воспоминания комсомольцев: истории и судьбы». Мультимедийный проект составили фотографии, документы, воспоминания жителей республики, чья юность пришлась на время существования ВЛКСМ. Это комсомольцы пятидесятых-восьмидесятых годов прошлого века.

Их воспоминания и личные истории отражают важный период в истории существования советского государства и республики через призму индивидуальной и коллективной памяти.

Как рассказала «Республике» автор проекта Людмила Дурнева, всего было записано 39 историй от тринадцати комсомольцев времен СССР.

– Итоги мы еще не подводили, планируем и дальше записывать воспоминания, – отметила научный сотрудник музея. – В течение года велась работа над проектом, была составлена анкета с вопросами, на которые отвечали участники проекта. Также был проведен сбор фотографий и документов.

На презентации проекта своими впечатлениями о программе и воспоминаниями поделились его участники: Ольга Бондаренко, Светлана Тюрнина, Гурий Вячеславов, Николай Сурков. Директор музея Ирина Котылева отметила важность проведенных исторических исследований и поблагодарила команду и участников проекта за проделанную работу.

Артур АРТЕЕВ

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