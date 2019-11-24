Ирина Светланова: «Наши мамы подарили нам частичку своего сердца»

В рамках проекта «Спасибо наставнику!» «Республика» продолжает цикл публикаций о жителях региона, состоявшихся в жизни благодаря своим наставникам. Выпускница агрошколы-интерната имени Александра Католикова, а ныне москвичка, руководитель крупной юридической фирмы, благотворитель Ирина Светланова с теплотой вспоминает всех, кто был рядом в интернате в ее детские и подростковые годы, помог ее становлению. Отец у воспитанников агрошколы был один – педагог с большой буквы Александр Католиков, а мам – учительниц, воспитателей и нянечек – много.

«Хочу сказать спасибо Нине Егоровне Сидоровой и Зинаиде Ивановне Панкратовой. Обе были моими воспитателями. Обучаясь в интернате, я считала, что нашему классу больше всех повезло, потому что они были рядом с нами. Мы жили одной семьей, у нас было все гармонично, всего хватало: и радостей, и печалей, и все это мы переживали вместе. Они замечательно дополняли друг друга: Нина Егоровна была игривой и озорной хохотушкой, рассказывала много интересного, а Зинаида Ивановна – более степенной и домашней. Обе были рукодельницами, учили нас вязанию крючком и на спицах, вышиванию, макраме, всегда поддерживали нас, когда мы вместе трудились.

Августа Ивановна Иванова – мой самый первый и любимый учитель. Она меня всегда хвалила, тем самым мотивируя к лучшим результатам в учебе. В первых трех классах я была отличницей, несмотря на то, что, придя в первый класс, знала только букву «А». Именно благодаря ей с первых классов я полюбила чтение и математику. Помню, что очень не любила читать вслух (ведь тогда мы все читали по слогам). А она почти на каждом занятии просила меня читать вслух или же выйти перед всем классом и пересказать урок из учебника. В какой-то момент она сумела меня «переключить», и я стала читать с радостью. В итоге перечитала все самые интересные детские книжки в нашей библиотеке, потом записалась еще в две городские, хотелось читать и читать.

Валентина Дмитриевна Нагай (Стрельцова) – наш классный руководитель, учитель русского языка и литературы. Как-то 8 марта она пригласила нас всех, девочек, к себе домой, показала семейные фотографии и накормила домашней шоколадной картошкой. Вы даже не представляете, насколько это важно было увидеть, как живут «обычные» люди, кто их окружает и какой у них быт.

Людмила Михайловна Дымова преподавала нам химию. Если честно, этот предмет я не очень любила, а вот к биологии относилась почтительно. Больше мне нравились занятия, на которых Людмила Михайловна рассказывала об основах правильного питания. Также мне очень нравилось ухаживать за цветами: сначала это была оранжерея в школе, а потом весь пионерский лагерь со всеми его цветниками.

О прекрасной и мудрой Ирине Михайловне Иржак могу думать только с большой благодарностью: только мы с ней знаем, какой вклад она внесла в то, что у меня была возможность учиться в Российском университете дружбы народов (РУДН). Именно благодаря моему переезду в Москву и поступлению в этот вуз у меня началось продвижение вверх. Благодаря своей женской мудрости она смогла руководить школой вместе с Александром Александровичем Католиковым, у которого был далеко не простой характер. Она великолепно его дополняла.

Я всегда мечтала танцевать. Мне посчастливилось последние три года заниматься танцами под руководством прекрасного хореографа Ольги Геннадьевны Крюковой. Она была самим очарованием и вносила в нашу жизнь ту красоту и гармонию, которых в школе так не хватало. Для меня уроки хореографии были и мечтой, и вдохновением. Благодаря своей открытости она для нас была также и подругой.

Очень люблю классическую музыку. Эта любовь берет истоки с уроков музыки Ольги Леонидовны Глуховой. Она была великолепной рассказчицей и учителем пения. Я всегда, затаив дыхание, слушала рассказы о великих композиторах: о Моцарте, Бахе, Вивальди, Шуберте, Штраусе, Чайковском и многих других.

Особых слов заслуживает Галина Николаевна Ильина. Именно такие люди, как Галина Николаевна, могут работать в непростых детских учреждениях, каким является интернат. Она очень добрая, терпеливая, и от нее исходило всегда много радости и позитива. Она нас приобщала к заботе о животных. Последних питомцев, которых она мне доверила, – больные цыплята-подростки. Она мне показывала, как открывать им клювики и кормить витаминами.

Наталья Владимировна Ящук – это еще один учитель-праздник. Ее уроки были, пожалуй, самыми интересными, их можно было слушать с открытым ртом. Она рассказывала очень красочно, эмоционально и интересно. Если говорила о Египте или Греции, мы погружались в те времена и те эпохи. Это были удивительные путешествия в прошлое.

Когда мне было шесть лет и меня привезли в интернат, я путала звонкие и глухие согласные. Меня, на мое счастье, передали для исправления дефектов речи Нине Филипповне. Какая же это была радость мне, ребенку, заниматься на ее занятиях. Помню, что когда у меня речь улучшилась, мы писали контрольный диктант, и я специально допускала в словах «мои» ошибки, чтобы у меня была и дальше возможность заниматься с Ниной Филипповной, до того не хотелось прекращать занятия!

Няня Роза Ивановна – человек большого сердца. В дошкольном классе она заботилась о нас с большой сердечностью. Любой ребенок чувствует, когда его любят. Помню, что в детстве у меня всегда был хороший аппетит, и она всегда заботилась о том, чтобы у меня была добавка. А потом, когда я засыпала, она подходила к кроватке и спрашивала меня, как я себя чувствую».

Подготовила Лина ПЕРОВА

Фото из личного архива Ирины Светлановой