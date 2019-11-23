Компенсации за трудоустройство отбывших наказание

Работодателям в Коми компенсируют часть расходов на оплату труда граждан, освободившихся из мест лишения свободы. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра труда, занятости и социальной защиты республики Валерий Коротин в ходе прошедшего 13 ноября заседания правительства региона.

По словам Валерия Коротина, одно из направлений государственной политики в сфере занятости населения – это содействие в трудоустройстве гражданам, которые испытывают сложности в поиске работы. К их числу относятся и лица, освободившиеся из мест лишения свободы.

Возмещение работодателям расходов на заработную плату освобожденных из мест заключения и трудоустроенных через службу занятости организовано в целях повышения гарантий трудоустройства отбывших наказание лиц, стимулирования работодателей для их трудоустройства, а также для содействия профилактике правонарушений, в том числе рецидивной преступности.

На эти мероприятия в текущем году государственной программой Республики Коми «Содействие занятости населения» предусмотрено порядка 1,7 миллиона рублей. Это позволит субсидировать рабочие места для двадцати граждан, освободившихся из мест лишения свободы.

Возмещению подлежат расходы работодателя за три месяца в размере минимальной заработной платы, увеличенной на районный коэффициент и северную надбавку, а также страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Таким образом, работодатель может получить на каждого работника, трудоустроенного не менее чем на полгода, от 75 тысяч рублей в южных районах республики до 106 тысяч рублей – в северных.

Из 347 человек данной категории, признанных в установленном порядке безработными, около половины – 172 человека – трудоустроены при содействии службы занятости, 34 человека направлены на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.

Фото из архива «Республики»