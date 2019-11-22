На финансовом рынке нашли нелегалов

За десять месяцев 2019 года на финансовом рынке Коми Банк России выявил девять нарушителей законодательства, в том числе шестерых «черных кредиторов», которые незаконно выдавали займы жителям республики. Такая информация была обнародована на семинаре по выявлению и пресечению нелегальной деятельности на финансовом рынке Северо-Запада России, в котором представители Коми участвовали посредством видеосвязи. О результатах работы рассказала начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России Алина Газалова.

На семинаре отметили активную роль, которую сыграла в наработке правоприменительной практики прокуратура Коми, возбудившая дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя, незаконно выдававшего гражданам займы до 15 тысяч рублей под один процент в день. Законодательство о потребительском кредите допускает возможность осуществления такой деятельности только кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями (микрофинансовые организации, ломбарды, сельскохозяйственные и кредитные потребительские кооперативы), к которым индивидуальные предприниматели не относятся.

Мировой суд, рассмотрев представленные прокуратурой материалы, привлек предпринимателя к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Помимо этого, прокуратура Коми обратилась в суд с исковым заявлением о запрете индивидуальному предпринимателю осуществлять деятельность по предоставлению потребительских кредитов населению. Иск был удовлетворен, а успешный опыт республики, как подчеркнула Алина Газалова, получил распространение по всей территории Северо-Западного федерального округа.

«Черное кредитование» – самое распространенное нарушение на финансовом рынке.

– Как правило, речь идет об индивидуальных предпринимателях, физических лицах – ростовщиках, а также о юридических лицах, в том числе утративших статус МФО и продолжающих выдавать займы населению. Среди нарушителей есть организации, оказывающие псевдоломбардные услуги, – сообщила Алина Газалова.

Сейчас за незаконную деятельность по выдаче потребительских займов (статья 14.56 КоАП) предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Алина Газалова напомнила, что в УК и УПК РФ планируется внести поправки, предусматривающие специальную уголовную ответственность для нелегальных кредиторов и значительное увеличение штрафов.

Людмила ВЛАСОВА

Фото static.mk.ru