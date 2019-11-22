Баскетбольная евробитва в столице Коми

23 и 24 ноября Сыктывкар впервые в истории примет тур еврокубков – Европейской женской баскетбольной лиги. В столице Коми сыграют московское «Динамо», латвийская «Liepaja» и «Orange Lions» из Нидерландов. С зарубежными клубами сразится и местная «Ника». Накануне матчей болельщики уже встретили голландских «львиц».

«Orange Lions» в стартовом туре еврокубка победили в трех матчах из трех, обыграв минский «Горизонт», «Liepaja» и венгерский «PINKK Pecsi 424». «Liepaja», как и сыктывкарская «Ника», выиграла одну игру. «Ника» вместе с гостями из Латвии делят пятое-шестое место в группе, из которой в плей-офф выходит четыре команды. Поэтому игра на паркете в Сыктывкаре имеет огромное турнирное значение для всех коллективов.

Во время встречи в аэропорту столицы Коми тренер амстердамских «Orange Lions» Хаким Салем отметил, что именно с «Никой» он ожидает наиболее упорную битву:

– Безусловно, нас ждут матчи с серьезными оппонентами, но думаю, что главный поединок будет против «Ники», – приводит слова Хакима Салема пресс-служба клуба из Коми. – Мы смотрели игры сыктывкарок, знаем, на что они способны, тем более играя у себя дома. Это хорошая команда и по составу, и по той игре, что она показывает. А вообще мы приехали сюда за другой атмосферой, за чем-то новым.

Президент «Ники» Руслан Семенюк считает, что участие в международных соревнованиях, а тем более проведение домашнего тура – серьезный шаг вперед для развития баскетбола в регионе в целом. Матчи такого уровня пройдут в Сыктывкаре впервые в истории. 23 ноября в 13.30 на арену «Ренова» выйдут московское «Динамо» и «Liepaja», а «Ника» сыграет с «Orange Lions» в 17 часов этого же дня. На следующий день команды поменяются соперниками: в 13.30 сразятся «Динамо» и «Orange Lions», в 17.00 – «Ника» и «Liepaja».

Ярослав СЕВРУК

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